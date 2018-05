El mensaje de 9 minutos que el presidente Mauricio Macri grabó ayer en la Quinta de Olivos tuvo un doble propósito. Para adentro, compartir el costo político de un eventual veto con los gobernadores del PJ en caso de que los legisladores que les responden voten el proyecto que limita la suba de tarifas; a la vez que reposicionarse en el terreno público a través de la polarización con la ex presidenta Cristina Fernández. Para afuera, mostrar "firmeza" en lo que a sus políticas de gobierno atañe en medio de las negociaciones con el FMI.

Casi desde que asumió la presidencia, Macri evitó mencionar a su antecesora con nombre y apellido. Esta vez, ante el bajo perfil de la senadora nacional de FPV-PJ -sumado a la caída en las encuestas de la administración de la alianza Cambiemos-, y por consejo de sus asesores de comunicación, el mandatario dejó de lado el cliché de "la pesada herencia" para personificar la gestión anterior en la figura de la ex presidenta. "No se dejen conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner", señaló en un tramo de su discurso, que se asemejó al de una cadena nacional y tuvo como destinatarios a los senadores justicialistas a los que les pidió que "demuestren que existe un peronismo responsable y confiable".

En la Casa Rosada sostienen que es necesario traer de nuevo a la escena política a la ex jefa de Estado, que en medio de la corrida cambiaria y la suba de la inflación decidió reducir su participación y aparición pública para evitar que se hable de ella, en lugar de la situación económica. La apuesta del oficialismo es retomar la estrategia de polarización, algo que algunos en Blacarce 50 consideran como "la tabla de salvación" del Gobierno, sobre todo cuando comiencen a ejecutar el ajuste que implica el acuerdo con el FMI.

En paralelo a las conversaciones que llevan adelante el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y su vice, Sebastián García De Luca, con los gobernadores peronistas para evitar, como mínimo, que mañana la oposición consiga quórum, Macri pidió a los mandatarios provinciales que cumplan con su palabra al recordar que varios de ellos "ya dijeron públicamente que el Congreso no debe legislar sobre las tarifas y se han manifestado en contra del proyecto que, además, va contra de la Ley de Presupuesto que se votó hace cinco meses". Y manifestó su confianza en que no van a votar "una ley inconstitucional" y que "van a actuar de manera racional porque la etapa del despilfarro se terminó y la Argentina no puede gastar más plata de los que le ingresa".

"El mensaje de Mauricio tiene la finalidad de marcar que el que vota el proyecto está identificado con Cristina, pero también busca compartir el costo político", explicó a BAE Negocios un integrante del Gabinete, que además equiparó este debate a los de Ganancias y la Ley Antidespidos, a cual el presidente finalmente vetó. En caso de que la iniciativa que retrotrae las tarifas a noviembre de 2017, que cuenta con media sanción de Diputados, sea aprobada en el Senado, el veto será total y el principal argumento será que es potestad del Poder Ejecutivo fijar la política tarifaria.

Acompañado por el ministro de Producción, Francisco Cabrera, y el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, Macri también señaló en su discurso que "las leyes mágicas que algunos proponen para bajar las tarifas de electricidad a los valores del año pasado suenan bien", pero no contemplan "el agujero fiscal que dejarían". Este último punto resulta fundamental para el gobierno debido a la premura que tiene por acelerar la reducción del déficit fiscal requerida por el FMI.

Fuentes gubernamentales manifestaron que el presidente "apuntó a dar un mensaje para adentro pero también para afuera porque si se vota el proyecto de tarifas, sería una muy mala señal para los mercados y para el Fondo".