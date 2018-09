Este miércoles, y durante un acto en Campo Quijano, Salta, el presidente Mauricio Macri encabezó el acto de inauguración de obras de riego (un nuevo sistema hídrico) para la reconversión productiva del área tabacalera salteña de Río Toro, donde lamentó el “olvido” de los anteriores gobiernos en materia de "desarrollo regional", y luego manifestó que el país se dirige por "el camino correcto".

Junto al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, Macri recordó que se están llevando adelante obras "para el futuro . nunca más a la corrupción como se ha visto en los últimos mese. con lo que pasó en el pasado".

En tanto remarcó "la alegría de vivir y transformar la realidad. Como estamos acá haciendo hoy en el Valle de Lerma con este sistema de riego, claramente, el más moderno de Latinoamérica, de riego presurizado, que pone en valor el orgullo de los vecinos del Valle de Lerma, el orgullo de saber lo que podemos hacer cuando tenemos la infraestructura necesaria para progresar".



Al mismo tiempo, el Gobernado de Salta se mostraba contento por este avance en infraestructura debido a que “va a cambiar el perfil productivo del Valle de Lerma”, beneficiando a “más de 350 productores”.



Mientras que Macri sostuvo: "Acá, estamos hablando, como decía el Gobernador, de más de 350 productores que hoy van a tener mayor cantidad, calidad y provisión de agua, y de una manera que les va a permitir diversificar su producción. Como nos contaba el Intendente, no producir solamente seis meses por año, producir todo el año. Y, también el Intendente me decía que desde 1921 el Estado Nacional había hecho esta primera inversión. Pasaron demasiados años, pero tiene que ver con ese olvido que ha habido por parte de los gobiernos nacionales en el desarrollo regional de nuestro país".

#DesdeSalta |

Mauricio Macri: "Hay que crecer a partir del empleo privado de calidad y que sea fruto de que realmente estamos haciendo lo que había que hacer"



"Por eso, cuando me preguntan qué es el Plan Belgrano, esto es el Plan Belgrano, es una reparación histórica al norte argentino, son cientos de obras que se han puesto en marcha en estos últimos dos años y medio para realmente llevar la capacidad, la infraestructura necesaria para que cada argentino en el norte se pueda desarrollar, pueda elegir dónde vivir, dónde trabajar, porque lo que produce puede llegar al resto del país y al mundo. Por eso, sólo acá en Salta hemos ya hemos terminado más de 500 km de rutas y autopistas y tenemos 399 en construcción. Lo mismo en aeropuertos, con el Ferrocarril Belgrano, con puertos en la Mesopotamia del norte argentino, porque necesitamos estar conectados" manifestó el presidente.



En esta línea comentó para concluir: "Lo mismo con Arsat que ya hemos conectado 28 localidades acá en Salta, Gobernador. Si nos conectamos podemos hacer cosas juntos, y de eso se trata este desafío. Hacer la base estructural para poder crecer a partir del trabajo privado de calidad, del empleo privado de calidad, y que no sea fruto de una casualidad sino que sea porque realmente estamos haciendo lo que había que hacer. Y estas obras son las que nos terminan de confirmar que estamos en el camino correcto, el camino correcto y el esfuerzo correcto, que no significa que no nos demos cuenta de las dificultades que estamos enfrentando, que son muchas, por cosas que heredamos, por cosas internas, y también por lo que pasa en el mundo. Pero, encarándolo juntos es que lo estamos haciendo, como lo hicimos con esta obra el Gobierno nacional, el gobierno provincial, los productores, las empresas locales. Todos juntos tirando del carro en la dirección correcta van a hacer posible que el país se desarrolle en su verdadera dimensión".



Por su parte, el Gobernador dijo que "estas son las obras que hacen la diferencia. Va a servir para todos los productores tabacaleros que van a poder trabajar en la reconversión productiva y generar más trabajo, así como también sustentabilidad".

#DesdeSalta |

Macri: "Son muchas las dificultades que estamos enfrentando, por cosas que heredamos, por cosas internas y también por lo que pasa en el mundo"



Más tarde, hizo hincapié en que hoy, nuestro país "tiene que ir a la cultura de la producción y el trabajo.El Estado tiene que generar condiciones de competitividad para que los sectores productivos puedan producir, dar trabajo y criar a sus hijos en un ambiente en el que se sepa que la cultura del trabajo hace la diferencia".