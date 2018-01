Macri contestó esta mañana los dichos de Hugo Moyano del jueves pasado, cuando habló de las denuncias en su contra y sostuvo que en caso de ir preso, en la celda de al lado tendría que estar Franco Macri, padre del Presidente.

"No se tiene que poner nervioso", afirmó Macri esta mañana en una entrevista en Radio Mitre. "Tiene que ir a la Justicia", sostuvo, y criticó que el sindicalista se meta con "un hombre de 87 años."

Moyano había desestimado las denuncias en su contra, a las cuales calificó como "disparates" y "gansadas", y apuntó contra los funcionarios de actual Gobierno. "No saben nada, no conocen la historia. Se creen que son dueños de la verdad y son idiotas útiles. No tengo ninguna imputación, es una mentira", aseguró.