Roberto Lavagna, principal candidato de Consenso Federal, reveló que el presidente Mauricio Macri lo llamó por teléfono para preguntarle por qué no avanzaba el proyecto de ley de reperfilamiento de la deuda a mediano y largo plazo cuando todavía no había sido presentado en el Congreso. "Quedó muy asombrado", contó sobre el momento en que le comunicó la situación al mandatario.

Lavagna aseguró que habló por última vez con Macri "la semana pasada", en su visita al programa Debo Decir este domingo por la noche. Al ser consultado sobre qué hablaron por el conductor, Luis Novaresio, relató: "El tema en este caso era que no avanzaba el proyecto de ley de refinanciación de la deuda. Yo le dije 'La verdad que no sé. Hablamos la semana pasada de esto, pero no lo seguí. Voy a averiguar en qué está'".

"Al rato lo llamé y le dije 'Mirá, no hay ningún proyecto circulando. Nadie conocía el proyecto. Él quedó muy asombrado. A la media hora hubo una comunicación con el ministro de Economía (en referencia al titular de la cartera de Hacienda, Hernán Lacunza) y el proyecto comenzó a circular", contó, ante la mirada sorprendida del resto de los invitados.

Para el ex ministro de Economía, el hecho de que lo haya llamado a él para hablar sobre esto responde a que "es más fácil hacer responsable a los otros". "La queja de él era 'No me ayudan a que avance'. Y, si el proyecto no está ni siquiera circulando...", deslizó.

El proyecto de reperfilamiento fue presentado el jueves pasado en el Congreso, luego de varias idas y vueltas. El mismo implica una negociación con los acreedores para postergar o extender el pago de deuda, "sin quita y con pago de intereses" con el objetivo de "aliviar la carga financiera", según lo explicado por el propio Lacunza.}

Esta iniciativa había sido anunciada a fines de agosto, al mismo tiempo que se estipuló la postergación del pago de deuda a corto plazo en tres veces, aunque en ese caso sin pasar por el Congreso, dentro del paquete de medidas económicas lanzado por Macri para paliar la corrida cambiaria sucedida luego de las PASO.

Lacunza había prometido, alrededor de esa fecha, ir a presentar en persona el proyecto de ley al Congreso. Primero, postergó la fecha, y luego comunicó que no podía acercarse por otros compromisos. Así, la inciativa no avanzó hasta la semana pasada, luego de que, según lo que contó Lavagna, Macri hablara con Lacunza.