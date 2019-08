El presidente Mauricio Macri cerró esta noche un acto de campaña en Rosario, donde pidió el respaldo de los santafesinos para las PASO, y afirmó: "El domingo cada voto tiene que decir No volvemos al pasado"; mientras que el precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, exhortó esta tarde a los jóvenes a no dejarse "domesticar" y a no "resignarse al presente", en un acto en Chacarita, junto al postulante a jefe de Gobierno porteño, Matías Lammens.

El precandidato de Juntos por el Cambio, acompañado por los candidatos a diputados nacionales de Santa Fe, entre ellos Federico Angelini, y con el habitual formato de escenario 360 grados, dio su mensaje en la recta final de la campaña para las primarias del domingo, durante la ceremonia que se realizó en el club Banco Nación.

"Este domingo se definen muchas cosas, espero que Dios me ilumine porque lo único que quiero es ayudarlos a ustedes. Se define si seguimos avanzando o volvemos al pasado, si seguimos en el mundo o nos volvemos aislar", planteó el jefe de Estado. "Si la mayoría de los argentinos decidimos que no va a volver a pasar, entonces no va a volver a pasar", agregó.

Macri se pronunció así en el primer acto de esta semana de cierre de campaña y que continuará este martes en la Ciudad de Buenos Aires, el miércoles en Córdoba y el jueves en la provincia de Buenos Aires.

En Santa Fe, el Presidente busca remontar su intención de voto ya que en esa provincia viene de ser recuperada por el peronismo en los comicios en los que Omar Perotti se impuso como gobernador y, además, Fernández viene recuperando adhesión, según los sondeos.

El Frente de todos, en Buenos Aires

"Aspiro a que sean la consciencia crítica. Que si alguna vez me desvío, salgan a la calle y me digan Alberto, esto no fue lo que nos prometiste. No dejen que nadie los domestique, que nade los calle, que nadie los haga resignarse a un presente. Ustedes tienen que ir por el futuro y no el presente", enfatizó Alberto Fernández.

En el escenario junto a Lammens, el postulante presidencial destacó la importancia "de la educación pública" y criticó a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, por haber dicho que las "universidades no tienen sentido", porque "cree que los jóvenes no llegan a la universidad".

Del acto participaban también el precandidato a senador del Frente de Todos en la Ciudad, Mariano Recalde, y la postulante a legisladora porteña Ofelia Fernández, entre otros.