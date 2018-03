Prudencia y preocupación. Así vive el Gobierno el caso de Santiago Maldonado luego del hallazgo de un cuerpo en el río Chubut. Mauricio Macri recibió ayer al ministro de Justicia, Germán Garavano, por primera vez en la Casa Rosada tras ser descubierto el cadáver. Si bien habían mantenido contacto telefónico y le comunicó al Presidente la noticia, el funcionario aún no había mantenido un cara a cara. Según contaron voceros de la cartera a BAE Negocios, el jefe de Estado felicitó a Garavano por “el manejo del tema y estar cerca de la familia”, y además por “la ayuda a la Justicia para que todo el proceso pericial se dé de manera seria y ordenada”.

Confían en que Carrió no haya espantado votos y preparan festejos con la clásica impronta PRO

A la salida del encuentro en Balcarce 50, el ministro habló con los periodistas acreditados. Dijo que el Presidente sigue “esto con preocupación y nos ha dado la orden de poner todo a disposición de la Justicia para que se pueda esclarecer lo antes posible”. El funcionario pidió bajar “la ansiedad’ y “no generar apresuramiento” con el resultado de las pericias que determinarán la identidad del cadáver y las causas de su muerte.

En la Casa Rosada toman con prudencia el caso, incluso ordenaron callar a todo el gabinete nacional y cancelaron los actos de cierre de campaña. La única que se maneja libremente con el tema es la gobernadora, María Euguenia Vidal, quien ayer dijo en una entrevista radial que “la gente dice que es raro” el clima que se generó previo a las elecciones. “A todos se bajó de los canales de televisión. A Vidal no porque está en la pelea por la Provincia”, reconocen en la Rosada. Sobre las declaraciones de la diputada y candidata, Elisa Carrió, que hizo un paralelo entre Maldonado y Walt Disney, en el Gobierno consideran que no incidirá en la votación del domingo. “En la Ciudad estamos cómodos. Podrían haber dejado de hacer campaña hace 10 días”, festejan por anticipado. Tampoco consideran que si se conoce que el cuerpo es del joven artesano pueda influir en las urnas. En el entorno presidencial creen que el caso Maldonado es “parte de un microclima” del que se hacen eco los medios.

Hasta que no se conozcan los resultados del ADN y que la familia salga a confirmar si el cuerpo pertenece o no a Santiago, el silencio es la única orden presidencial. La próxima aparición de Macri será el día de las elecciones cuando vaya a votar pero evitará hacer un pronunciamiento si no no hay novedades de la autopsia. “No se puede hablar del caso. Hay un proceso judicial en marcha”, explican en la Rosada.

El domingo se seguirá con la misma lógica y actividades que en las PASO del 13 de agosto. “No hay razón para modificar algo”, afirman, pese a que ese día podrían conocerse los primeros resultados de las pericias del cuerpo. Los globos seguirán igual al estilo de la impronta PRO. En el Gobierno se especula que cerca de las 23 habrá “un panorama general de todo el país” de los resultados, por lo que Macri recién saldría al escenario de Costa Salguero a partir de esa hora. Las encuestas que llegan a manos del Presidente hablan de una diferencia de entre tres y cuatro puntos arriba en la Provincia de Buenos Aires. “Lo vemos difí- cil el domingo”, reconocen desde Cambiemos. Están confiados con el resultado en Santa Fe, otro de los distritos electorales más importantes del país.