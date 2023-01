Tras un mes de viaje por Qatar, el ex presidente Mauricio Macri se zambulló de lleno en el diseño de la estrategia electoral de PRO para los comicios de este año. Apenas llegó al país, mantuvo un encuentro con la titular del partido, Patricia Bullrich, y este fin de semana se reunió con el mandatario porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en el country Cumelén, en Villa La Angostura.

En público, el ex mandatario no da mayores indicios sobre si será candidato o no. En privado, tampoco define cuál será su postura. Si bien la dirigencia de PRO está pendiente de su palabra, los dos principales postulantes a presidente ya dejaron en claro que no se bajarán en caso de que Macri quiera competir.

Aunque por ahora no trascendieron los detalles de las conversaciones que el ex presidente tuvo con Bullrich y Rodríguez Larreta, fuentes cercanas a los dirigentes de ese espacio señalaron que la idea es ir delineando algunos temas de cara a las PASO. Lo cierto es que los últimos encuentros adquirieron mayor relevancia por el contexto electoral, ya que es habitual que Macri se reúna con diferentes referentes de PRO, tal como lo hizo en los últimos días con Néstor Grindetti y María Eugenia Vidal.

Como estaba previsto, Macri y Rodríguez Larreta concretaron el encuentro en Villa La Angostura, donde ambos pasaron el fin de año con sus respectivas familias. El ex mandatario recibió en Cumelén al jefe de Gobierno de la Ciudad el 31 de diciembre pasado y este lunes volverían a verse durante una cena que compartirán con sus respectivas parejas, Juliana Awada y Milagros Maylin.

El ex jefe de Estado se reunirá con Bullrich a mediados de enero, sin embargo ambos se vieron apenas Macri volvió de Qatar. La ex ministra de Seguridad, así como Rodríguez Larreta, espera ser la elegida del fundador de PRO, pero por el momento él no levantará el brazo de ninguno. En todo caso, se dedicará a escuchar y señalar algunos de los asuntos con los que no está de acuerdo, como el ingreso del economista Martín Redrado al Gobierno porteño.

“Mauricio va a terminar arreglando con Horacio, pero tiene un problema, la única que crece en las encuestas es Patricia”, señalaron desde su equipo de campaña. Fuentes cercanas al mandatario porteño también admitieron que la titular de PRO está bien en los sondeos, pero remarcaron que “todavía falta mucho” para las elecciones y que el escenario político es “muy cambiante”.

A Macri no sólo le preocupa la estrategia a nivel nacional, sino también en manos de quién quedará la disputa electoral en la Ciudad. De ningún modo está dispuesto a cederle ese lugar a alguien que no sea de PRO, por lo que desecha cualquier posibilidad de que el senador radical Martín Lousteau sea el postulante a jefe de Gobierno de Juntos por el Cambio.

Del lado de Rodríguez Larreta, son más flexibles y creen que tienen que competir todos los candidatos que están anotados, entre ellos el ministro de Salud, Fernán Quirós, -que también es cuestionado por el ex presidente por no considerarlo “alguien del partido”-; la ministra de Educación, Soledad Acuña; y el ministro de Gobierno, Jorge Macri, además de Lousteau.