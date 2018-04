El presidente Mauricio Macri mantenía esta mañana un encuentro con miembros de Global Summit of the World Travel and Tourism Council (WTTC por sus siglas en inglés), en el Hotel Hilton, junto a los CEO de las principales empresas de la industria turística del mundo.

El mandatario hablaba ante los ministros de Turismo de diferentes naciones y unos 800 líderes de las principales compañías del mundo vinculadas a esa actividad, algunos de los cuales anunciarán formalmente inversiones en el país.

Luego el mandatario viajará a Tucumán, donde a las 13.15 iniciará una recorrida por la Planta Argenti Lemon, ubicada en la localidad de Cruz Alta. Lo acompañarán el gobernador de la provincia, Juan Manzur y el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, así como representantes del comercio, la industria y la producción. A continuación mantendrá una reunión con los miembros de la Mesa Citrícola.

A las 14.30 se realizará el acto durante el cual se procederá a despachar el primer embarque de limones que la industria citrícola de esa provincia exporta a Estados Unidos, tras 17 años de restricciones.