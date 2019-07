Con un mensaje de esperanza y apuntando a la polarización contra el kirchnerismo, el Gobierno encabezó la primera reunión de gabinete ampliado después de la confirmación de las fórmulas presidenciales con el debut de Miguel Ángel Pichetto.

El salón repleto de 1000 representantes del macrismo poblaron el CCK para dar un recibimiento al senador peronista que aceptó incorporarse al binomio de la nueva reedición de Cambiemos. La vicepresidenta Gabriela Michetti abrió la jornada para darle paso a Pichetto en la línea de discurso. El orden de oradores siguió con los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales, y la bonaerense María Eugenia Vidal. El final quedó en manos de Mauricio Macri.

El mensaje presidencial estuvo enfocado en bajar línea con un claro mensaje de mostrar las diferencias con el gobierno anterior e insistir en el esfuerzo de mejorar la gestión para salir de la crisis económico. La palabra "esperanza" se repitió en varios tramos. Trasmitir confianza al electoral desencantado con la actual situación económica para que los apoye en las PASO para "no volver atrás".

Al término de la reunión de gabinete ampliado, el jefe de gabinete fue el encargado de enfrentar las preguntas de los periodistas. Peña es uno de los artífices de organizar la campaña electoral para lograr la reelección de Macri. La reunión en el CCK fue el primer punta pié de campaña. Habrá un próximo encuentro partidario donde se emitirán los primeros spots y el manual con los ejes de la campaña el próximo 10 de julio en Parque Norte.

La economía y la polarización con el kirchnerismo serán los ejes de la estrategia. "El kirchnerismo lo único que tiene para ofrecer en esta elección es miedo y apelar a los peores fantasmas. Nada de lo que prometen lo hicieron cuando fueron gobierno. La verdadera candidata es Cristina Kirchner no da la cara y no aparece", rivalizó Peña sobre las criticas al acuerdo con Europa y el Mercosur. El Gobierno apuntó directamente contra la ex presidenta que se encuentra en Cuba visitando a su hija. La senadora por ahora hizo sólo discursos públicos para la presentación de su libro "Sinceramente".

“Aprovechemos las PASO para que Argentina no vuelva atrás”, dijo Peña tras la reunión

En cuanto a la economía, el jefe de gabinete apeló a un llamado del electorado a votarlos en las primarias para ratificar el cambio. "Aprovechemos las PASO para que la argentina no vuelva atrás y la economía se recupere más rápido. Habíamos quedado aislados durante el kirchnerismo", afirmó Peña.

El Gobierno se siente en un momento de euforia. Por un lado, festeja el acuerdo que firmó el Mercosur y la Unión Europea. Además planifican ampliar los acuerdos comerciales con Estados Unidos. Se suman algunos datos económicos con mejoras que levantaron el ánimo del equipo presidencial, acompañado de un alza en las encuestas.