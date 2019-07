El presidente Mauricio Macri aseguró que para que el país crezca es necesario "poner el eje en el hacer, no en relatos, no en sanatas". Así se manifestó durante su visita a un Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades en Concordia, Entre Ríos.

"Hoy más que nunca tenemos que comprometernos a seguir en esta línea del trabajo, del diálogo, más allá de las pertenencias políticas, porque lo importante no es la política, lo importante es que los argentinos tengan las herramientas para poder crecer, y eso lo hacemos si trabajamos juntos, si dialogamos, si ponemos el eje en el hacer, no relatos, no sanatas, sino hechos concretos", planteó Macri.

El mandatario y líder de Juntos por el Cambio ya usó esta expresión en reiteradas ocasiones en el último mes. Durante un acto en la ciudad bonaerense de Las Flores a principios de julio, reclamó bajar los costos de transporte y eliminar el impuesto al cheque y las retenciones: "Cada vez que alguien se quiere apropiar del trabajo del otro, lo arruina. Necesitamos que el camión, los puertos, los aeropuertos y los trenes funcionen como en los países ordenados con los que vamos a tener que competir. Esto no es sarasa; no es sanata. Tenemos que abrirnos al mundo", había dicho.

En esta ocasión, el Presidente también se mostró satisfecho por "ver cómo el esfuerzo, el compromiso que asumimos hace tres años y medio, empieza a generar transformaciones".

Macri recorrió un emprendimiento agrícola familiar en la zona de La Criolla, en el departamento de Concordia, que se dedica a la producción de nueces pecán para el consumo interno y la exportación a China y Países Bajos. Luego, visitó un Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO), que brinda capacitación laboral y atención sanitaria a 2400 familias de la ciudad.