El presidente Mauricio Macri, instó, a dos semanas de las PASO, a seguir en "la línea del trabajo más allá de las pertenencias políticas" sin el "relato" y la "sanata" planteada por sus adversarios políticos. El mandatario encabezó así la respuesta a los dichos de su rival, Alberto Fernández, sobre una suba generalizada de salarios en diciembre, que fue catalogada desde el oficialismo como un intento de generar una corrida cambiaria.

"Lo importante es que los argentinos tengan las herramientas para poder crecer, lo haremos si trabajamos, si ponemos el eje en el hacer, no en el relato y la sanata, sino en hechos concretos", afirmó Macri al visitar el Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO) de la ciudad de Concordia, que brinda capacitación laboral y atención sanitaria a 2400 familias de esa ciudad entrerriana. El mandatario, durante su breve presencia en la urbe del norte provincial, estuvo acompañado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el intendente Enrique Cresto y el senador Alfredo De Angeli.

"Hoy más que nunca tenemos que comprometernos a seguir con la línea del trabajo y del dialogo más allá de las pertenencias políticas", afirmó el Jefe de Estado. Además, sostuvo que "lo importante es que los argentinos tengan las herramientas para poder crecer" y que se coloque "el eje en el hacer", pero "no en el relato y la sanata, sino en hechos concretos como en este NIDO", enfatizó Macri. En otro pasaje de su discurso, el Presidente advirtió que "si no tenemos un estado que no genera las herramientas para salir adelante las ideas se pierden".

Dirigentes del oficialismo salieron al cruce de la propuesta de Alberto Fernández y lo acusaron de instigar "una corrida del dólar para que suba la inflación". El presidente del interbloque Cambiemos de la Cámara de Diputados, Mario Negri, aseguró que con sus declaraciones el candidato del peronismo busca "generar zozobra en la población" en medio de la campaña.

"¿Así quiere ser Presidente Alberto Fernández? Intenta promover una corrida del dólar para que suba la inflación y castigar los salarios de los argentinos, a los que dice defender. Le está haciendo mucho daño a la gente. Y lo sabe", tuiteó el legislador radical.

El cordobés comparó los dichos de Fernández con los que había pronunciado en la campaña de 1989 Guido Di Tella (por entonces asesor del candidato presidencial Carlos Menem) prometiendo un "dólar re contra alto".

"Una cosa es explicar cuál serán las medidas que se tomarán si se gana y otra muy distinta es usar los medios para generar zozobra en la población", sentenció. Para Negri, "la política madura no puede apelar más al cuanto peor mejor porque la experiencia histórica indica que siempre que se acudió a eso se perjudicó al conjunto de los argentinos".

El diputado José Cano también apuntó contra Fernández, de quien dijo que "está haciendo anuncios que sabe que son incumplibles".

"Escuchar a un candidato a presidente decir que los medicamentos van a ser gratis y subir las jubilaciones es una propuesta rimbombante que luego no pueden ser sustentadas", criticó, y consideró que esas expresiones del candidato del Frente de Todos persiguen "posicionamiento más que propuestas sensatas".