Macri prepara su plan 2021, con De Andreis de armador

Mauricio Macri teje la vuelta a la política cuando aún no dejó el poder. No sólo busca domicilio para vivir sino para instalar las nuevas oficinas. Los asesores más cercanos al Presidente ocupan los últimos días de la gestión para coordinar el traspaso con los equipos de Alberto Fernández y además trabajar sobre el futuro político de su jefe.

El comando MM-2021 estará a cargo de Fernando De Andreis, el actual secretario General de la Presidencia y cercano al vínculo familiar de Macri. El joven PRO, ex legislador y ex ministro porteño, fue premiado con un cargo en el Ejecutivo luego de encabezar la campaña de Horario Rodríguez Larreta en 2015. Siempre detrás de los pasos de Marcos Peña -el jefe de Gabinete corrido de una futura campaña-, De Andreis comandará las oficinas que se instalarán en algun lugar de zona norte. "No vuelve a la Ciudad. Va a trabajar diariamente con Macri en las oficinas nuevas", contaron a este diario sobre el futuro del secretario.

Juntos por el Cambio, la alianza política creada para competir en los comicios de este año, seguirá unida pese a la derrota presidencial del 27 de octubre. El 40 por ciento de votos que logró Macri reordenó el mapa interno de poder dentro del PRO. Las ambiciones del jefe de Estado de seguir en el ruedo fueron expresadas públicamente.

Pese a que restan 12 días para el fin del mandato, Macri organiza un nuevo lugar de trabajo pensando en una candidatura para el Congreso dentro de dos años. La idea es instalarse en una zona cercana a la vivienda futura, que podría ser entre San Isidro y Vicente López. En paralelo seguirán funcionando las oficinas del PRO en la calle Balcarce de Capital Federal. "Macri va a trabajar para ser líder de la oposición de acá hasta 2021", destacaron en el entorno presidencial. Uno de los planes sería ser candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires.

En paralelo a De Andreis, los ministros de Transporte y Seguridad comenzarán a avanzar en el escenario posmacrismo. "Desde las nuevas oficinas van a articular con Guillermo Dietrich y Patricia Bullrich, que estarán desde el partido", detallaron fuentes partidarias.

Macri no juega más al silencio sobre su futuro. La idea de volver a la Cámara baja ûfue diputado entre 2005 y 2007- estará en marcha después del 10 de diciembre.