El presidente Mauricio Macri se comprometió hoy a mantener "los equilibrios macroeconómicos y ser responsables con el dinero de los constribuyentes" durante un acto en el que reunió a funcionarios y gobernadores oficialistas.

El Presidente convocó a los presentes a estar "fuertes" y tener "convencimiento profundo" y confió en que en 2019 "la Argentina va a confirmar que entendió que este es el rumbo".

"Juntemos toda la energía del mundo porque el año que viene va a ser uno donde la Argentina va a confirmar que entendió que este es el rumbo", enfaitzó Macri.

Al encabezar una reunión de Gabinete ampliado con la presencia de unos 1.200 funcionarios en presencia de gobernadores oficialistas, el jefe de Estado aseguró que "como nunca antes en mi vida estoy cada vez más seguro, convencido, que es por acá, que no hay otro camino, que es el que hemos tomado, el de la verdad, el del trabajo, el del debate".

Por otra parte, el mandatario se dirigió a todos aquellos que tal vez no tienen su misma visión de convencimiento profundo y se refirió al respaldo que, según dijo, obtuvo de los mandatarios que participaron del G20. En ese marco pidió "mirar hacia adentro y decir "estoy haciendo lo que corresponde? "o estoy haciendo lo cómodo?".

"Enfrentar todos estos privilegios es salir de la comodidad. Es muy duro. Los que pierden esos privilegios ya se han armado sus pequeños ejércitos de presión, sea mediática, judicial, rosquera, lo que sea, para que nadie les vaya a sacar lo que tienen y pelean con las peores armas. Uno en esa pelea está casi solo", dijo.

Sobre esos sectores señaló: "te rodean físicamente los edificios, te los toman, te toman la plaza, te arman lío, te putean; cuanto más privilegios pierden más violentos se ponen".Además, señaló que todos deben trabajar en lo mismo para conseguir una sociedad con verdadera equidad,ya que no se puede vivir en una sociedad donde no se paga.

Tras apuntar contra "escépticos que creen que con esto no va a alcanzar, que no va a servir", indicó que eso no ocurrirá "si persistimos". "Si no, es volver a creer en las mismas recetas mágicas que hubieron durante 70 años. Nada se puede construir sin constancia, sin persistir. Tenemos que ser coherentes", afirmó.

Relató que cuando lo ven distintos dirigentes le dicen "tiene razón Presidente" ya que hay que mantener "los equilibrios macroeconómicos y ser responsables con el dinero de los constribuyentes".

Para Macri, "el nivel de debate que está habiendo en la Argentina hoy no lo hubo nunca antes" y destacó que se discute "cuál debe ser el rol de la Justicia", al que denominó como "el poder más importante".