Como la semana pasada tras pasar unos días de vacaciones en la costa, el presidente Mauricio Macri reaparecerá públicamente junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Hoy repetirá la apuesta luego de encabezar en Chapadmalal el "retiro espiritual" con ministros y secretarios de Estado.

El jefe de Estado recorrerá, a partir de las 8.45, las obras de construcción del tercer tramo de la autopista Camino del Buen Ayre, en el municipio bonaerense de Presidente Perón. El jefe del Estado estará acompañado por la gobernadora y por el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, entre otras autoridades. La semana pasada, fue Vidal quien asumió el tono más firme del discurso al asegurar que la mayoría de la población no está a favor de convocar marchas de protesta.

Por la tarde, Macri recibirá la familia del cadete Emanuel Garay, quien murió como consecuencia del brutal entrenamiento al que fue sometido en la Escuela de Cadetes de la Policía de La Rioja. En diálogo con C5N, el padre de la víctima, Roque Garay, reclamó celeridad en la investigación y a su vez reclamó una refundación de la Escuela de Cadetes, para que la muerte de su hijo no "haya sido en vano".

"Tiene que haber una nueva escuela, con instructores que sean profesionales. Tiene que empezar de cero. No quiero que la muerte de mi hijo haya sido en vano. Que nunca más vuelvan a maltratar a un cadete", exigió. Y agregó: "Tiene que haber un entrenamiento controlado, no como lo hacen ellos. Si hubiesen estado hidratados, no estaríamos lamentando esto".

En el primer entrenamiento en la Escuela de Cadetes de la Policía de La Rioja, el joven de 19 años había sido sometido junto al resto de sus compañeros a un brutal y extenso baile en horas de plena exposición solar, por lo que cayó desmayado a causa de la deshidratación. Tras cinco días de internación, Emanuel Garay falleció el pasado 10 de enero y como consecuencia de ello el gobernador de La Rioja, Sergio Casas, desplazó al jefe de Policía, Luis Páez, y el ministro de Seguridad de La Rioja, Luis Angulo.