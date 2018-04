"La Argentina es un país en marcha". Así piensa el presidente del gobierno Español, Mariano Rajoy, que llega hoy a nuestro país y mañana será recibido por Mauricio Macri en la Casa Rosada,quien lo recibirá con un tema resuelto que era un reclamo de las telefónicas españolas: una ley que les permitiera la posibilidad de que las telefónicas brinden servicios de televisión satelital.

Despues de este gesto, la buena sintonía que ya tenían entre ambos mandatarios se hará evidente durante el encuentro programado en Balcarce 50 que incluirá una audiencia privada, declaración conjunta y almuerzo con las delegaciones. Es la primera vez que el líder de La Moncloa visita la Casa Rosada pero no es la primera vez que Macri y Rajoy se ven como jefes de Estado. El año pasado viajó el mandatario argentino a Madrid de visita oficial y estuvo en el sede de gobierno española para invitarlo personalmente a la Argentina. Fue una visita bastante extensa en la que el argentino que tuvo la oportunidad también de reunirse con los reyes de España junto a su esposa, Juliana Awada.

La última vez que un presidente español viajó a la Argentina fue en noviembre de 2007. José Rodríguez Zapatero había sido recibido en la quinta de Olivos por el entonces presidente Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ya electa como sucesora.

Las buenas relaciones entre la Casa Rosada y La Moncloa terminaron en el momento en que la ex presidente anunció la nacionalización de petrolera española Repsol en mayo de 2012, que terminó con el pago de una compensación de 5 mil millones de dólares por el 51% de las acciones. En el momento de la estatización de YPF, Rajoy presidía La Moncloa y las relaciones entre ambos países quedaron rotas cuando escuchó el anuncio de Cristina Kirchner por cadena nacional.

Ahora se inicia un nuevo capítulo con la llegada de Cambiemos al Gobierno. Macri y Rajoy mantienen una relación desde hace muchos años. El PP, presidido actualmente por Rajoy, fue muy importante en relación a la fundación del Pro como partido político. La Fundación Pensar, el instituto de estrategia el macrismo, se inspiró en la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), ligada al partido de Rajoy. Desde ahí viene la estrecha relación entre ambos partidos. Desde el Pro siempre vieron al PP como un referente.

Rajoy llega con la cuenta pendiente de la visita a la Argentina. Vendrá acompañado de empresarios pero no se informó si habrá anuncios de inversiones. Si bien no es una visita de Estado porque Rajoy no es jefe de Estado igualmente visitará el Congreso donde se reunirá con la vicepresidente, Gabriela Michetti, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Estará menos de 48 horas en Buenos Aires. Está previsto que el miércoles retorne a Madrid.