Con vigilias y actos en todo el país y un encuentro en Olivos del presidente Mauricio Macri con ex combatientes y familiares de soldados fallecidos en combate, se conmemorará el próximo martes el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, a 37 años del inicio del conflicto bélico con Gran Bretaña tras la recuperación del archipiélago usurpado en 1833.

Desde las 9, en la residencia de Olivos, Macri recibirá a veteranos e integrantes de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, que preside María Fernanda Araujo, en un encuentro del que también participará el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y otros integrantes del gabinete nacional, según informó la agencia Télam.

El Presidente compartirá con los asistentes un desayuno en el que se destacará el trabajo que se viene realizando en el marco del proyecto humanitario que encabeza el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), por el que se logró identificar hasta el momento los restos de 112 soldados argentinos enterrados en el cementerio de Darwin.

Los homenajes a los caídos comenzarán mañana por la noche en distintas ciudades del país -con epicentro en Río Grande y Ushuaia- con las tradicionales vigilias que organizan los centros de ex combatientes de todas las provincias.

En tanto que el martes 2 a las 11, se realizará un acto oficial frente al cenotafio ubicado en la Plaza San Martín, del barrio porteño de Retiro, organizado por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Comisión de Familiares y la fundación Criteria, cuyo director ejecutivo es un ex combatiente, el general retirado del Ejército, Mauricio Fernández Funes.

En ese acto, se colocará en el lugar una de las placas de granito negro con la leyenda "Soldado argentino solo conocido por Dios" que permaneció en el cementerio de Darwin durante 37 años y ahora fue reemplazada por una lápida con nombre y apellido.

Según anticiparon los organizadores, en el acto, por primera vez, estarán presentes las banderas de guerra de todas las unidades militares que participaron en el conflicto bélico y, además, tendrá lugar una formación militar con representaciones de las tres Fuerzas Armadas.

Además hasta el martes se presentará en la Plaza San Martín -esquina Florida- una muestra fotográfica Itinerante llamada "Malvinas, retratos de un sentimiento", que está formada por una selección de las mejores fotografías tomadas por reporteros gráficos durante el conflicto.