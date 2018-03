El Gobierno nacional tuvo protagonismo propio en el Día Internacional de la Mujer. Mauricio Macri organizó un acto en el Centro Metropolitano de Diseño porteño repleto de mujeres, intercalado con algunos hombres del gabinete nacional. En la mayoría del auditorio había funcionarias, legisladoras, emprendedoras, representantes feministas. En su breve discurso, el Presidente priorizó resaltar los anuncios de igualdad de género que ya había anticipado en la apertura de la Asamblea Legislativa.

Estuvo acompañado de su mujer, Julia Awada, a quien el locutor presentó como "la señora de Macri". Entre el público se mezclaron las tres mujeres del Ejecutivo: la vicepresidenta, Gabriela Michetti, y las ministras de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y de Seguridad, Patricia Bullrich. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, de Hacienda, Nicolás Dujovne; y el titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo, estuvieron sentados en las segundas filas. Lo antecedió en el discurso la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Túñez, quien presentó a Macri como "el feminista menos pensado".

El jefe de Estado basó su presentación en una serie de proyectos que serán presentados en el Congreso. Ya los había adelantado el 1º de marzo. Por un lado, una ley que garantice la equidad de género, y la igualdad salarial en el ámbito laboral. "No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre, no tiene sentido, no tiene explicación para aquellos que trabajamos día a día con ellas", señaló.

También se avanzará con otras iniciativas como la extensión de las licencias en los casos de fertilización asistida, por adopción y paternidad, así como en el otorgamiento de nuevas en caso de violencia de género. Las licencias que busca establecer el Ejecutivo amplia de 2 a 15 por paternidad; 10 días al año por violencia de género; por trámites de adopción de dos días corridos hasta 10 por año; entre otros puntos.

Si bien este gabinete no se destaca por la presencia femenina entre las funcionarias nacionales, no está muy alejado de su antecesora Cristina Fernández. La ex presidenta tenía cuatro ministras en su gabinete al final su mandato el 10 de diciembre de 2015: Alicia Kirchner en Desarrollo Social; Débora Giori en Industria, Cecilia Rodríguez en Seguridad; y Teresa Paradi en Cultura (2014-2015). También estuvieron Nilda Garré en Defensa hasta 2013; y Graciela Ocaña en Salud hasta junio de 2009. Hasta el año pasado formó parte del gobierno de Macri, Susana Malcorra, ministra de Relaciones Exteriores.

Una de las mujeres más representativas de Cambiemos, la gobernadora María Eugenia Vidal, estuvo entre las invitadas por la Casa Rosada al acto del Día de la Mujer. La mandataria lleva un activa política contra la violencia de género (líneas de emergencias telefónicas, jornadas de debate, y una app para mujeres en riesgo), pero sin embargo hay una sola mujer en su gabinete: la secretaria Legal y Técnica, María Fernanda Inza.