El presidente Mauricio Macri le envió el viernes un mensaje al titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, para invitarlo a almorzar. Ese encuentro se concretó ayer al mediodía en medio de la preocupación que rodea al Gobierno sobre dos temas sensibles por el impacto económico en tiempos de ajuste y por el grado de involucramiento de un sector del Gabinete: ajuste jubilatorio y Farmacity.

En el caso de las de los reajustes de haberes, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia luego de que la Sala III de la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social considerara que fue inconstitucional aplicar en marzo el nuevo cálculo de actualización jubilatoria cuando correspondía todavía utilizar el sistema anterior. En la práctica, la diferencia es significativa. Con el nuevo cálculo el reajuste de marzo fue de 5,71% cuando, si se hubiera utilizado el cálculo anterior rondaría el 14%. La Anses recurrió ante la Corte Suprema en la búsqueda de revertir la decisión de los camaristas, conocida en la primera semana de junio.

El segundo tema sensible tiene que ver con la demanda entablada por la empresa Farmacity para que se la autorice a instalar locales en la provincia de Buenos Aires . En abril, la Procuración General de la Nación le dio la razón a la empresa para que pueda desembarcar en la provincia de Buenos Aires. Las leyes provinciales no permiten que las sociedades anónimas presten los servicios de farmacia. Aquí se cruzan también otros intereses; uno de los vicejefes de Gabinete, Mario Quintana, fue CEO de Farmacity hasta antes de entrar al Gobierno. No sólo en el Gobierno hay intereses en el tema. Dos de los cinco ministros de la Corte Suprema se excusaron de intervenir en el caso por sus vínculos directos o indirectos con la empresa.

En el caso del juez Carlos Rosenkrantz, su estudio jurídico se ocupó de casos de la empresa, tal como está asentado en la declaración de intereses que debió presentar antes de asumir como ministro de la Corte Suprema. Y Horacio Rosatti, se excusó porque la directora del área jurídica de Farmacity, Andrea Gualde, fue su asesora en el Ministerio de Justicia, tal como lo había dado a conocer la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA). Lorenzetti, quien tiene mandato como presidente del alto tribunal hasta diciembre, se retiró sin formular declaraciones.