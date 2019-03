El presidente Mauricio Macri sostuvo que la actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, a su jucio, "no está bien, es una persona que no ve la realidad, es una persona que le echa la culpa a los demás de las cosas que ella hizo", al referirse al video que realizó la ex presidenta para comunicar su viaje a Cuba por la enfermedad de su hija Florencia.

En tanto, reconoció las dificultades que atraviesan muchos argentinos: "Me hago cargo, lo veo en sus casas, en sus empresas, en sus comercios, se que hay mucha gente que le cuesta llegar a fin de mes, sé lo que empezó a pasar en la Argentina a partir del año pasado", sostuvo durante una entrevista de TV en el programa La Cornisa de Luis Majul.

Además, reiteró que uno de los ejes centrales para su acción de gobierno es bajar la inflación, que no da muestras de reaccionar a la receta que quiere imponer el jefe de Estado. "Para crecer hay que tener moneda y para tener moneda se necesitan bases, hay que reconstruir las bases".