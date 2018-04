El presidente Mauricio Macri volvió a destacar hoy que “si el país no tiene energía, no puede crecer”, y reiteró que los valores que se abonan en Argentina “siguen siendo muchísimo más bajos que los que se pagan en Uruguay y Chile”, con lo cual, “hay que entender que, lamentablemente, no hay otra salida” que la modificación del cuadro de tarifas.

Lo afirmó el mandatario para remarcar la importancia del ahorro energético, durante una visita que realiza a localidades santafesinas de Armstrong y Las Parejas, donde participará del acto de inauguración de nuevos talleres de una metalúrgica y de una mesa sectorial sobre maquinaria agrícola.

El acto contó con la participación del gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y el intendente local, Pablo Verdecchia, entre otras autoridades.

Macri afirmó que la Nación "está haciendo obras importante para llevar el gas a lugares donde no existen" y que "las empresas distribuidoras están invirtiendo como no lo hacían desde hace muchos años y en los próximos cinco van a mejorar la distribución".

Por otro lado, en diálogo con la prensa tras la visita que realizó a un jardín de infantes de Las Rosas inaugurado en marzo último y construido con fondos de la Nación, Macri dijo que el Gobierno busca que haya más paridad entre las tarifas de la zona metropolitana y las del resto del país, y sostuvo que los valores que los usuarios abonan por energía siguen siendo "muchísimos más bajos que los que los que se pagan en Uruguay o Chile".

"Hay que entender que, lamentablemente y aunque le dimos vueltas, no hay otra salida. La energía cuesta generarla, transportarla, distribuirla y es lo que vale", puntualizó el mandatario al ser consultado sobre las tarifas, poco antes de que la Cámara baja diera inicio, con la presencia del oficialismo, a la sesión especial que había sido solicitada por la oposición para tratar proyectos tendientes a modificar el actual esquema tarifario.

En Las Rosas, además de visitar el jardín de infantes, el Presidente recorrió, junto a vecinos y el intendente, obras de pavimentación realizadas en el marco de un plan federal, a través de un convenio entre el Municipio y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, según se informó oficialmente.