Con la misma tónica del acto del sábado pasado en Barrancas de Belgrano, el presidente Mauricio Macri encabezó ayer en la ciudad bonaerense de Junín la segunda marcha del "Sí, se puede", junto a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en el marco de la campaña electoral con miras a las elecciones generales del 27 de octubre. Una vez más, el primer mandatario prometió mejoras para las clases medias y aseguró que es posible "dar vuelta" los resultados de las PASO, sin embargo evitó pronunciarse sobre el nuevo índice de la pobreza, que trepó al 35,4%.

Un rato antes de encontrarse con la militancia de la alianza Juntos por el Cambio, el jefe de Estado inauguró tres nuevos tramos de la autopista de la ruta Nacional 7, donde afirmó que "pasada la elección" la Argentina va "a volver a salir adelante" y "va a crecer el empleo, va a mejorar el salario y va a haber alivio en el bolsillo".

“Ahora viene algo distinto. Viene el crecimiento, viene el trabajo”

Luego, desde el escenario montado en una plaza de Junín, Macri reiteró esa misma idea, acompañado por Vidal; el vicegobernador provincial, Daniel Salvador; y el intendente de esa ciudad, Pablo Petrecca. En especial, apuntó a una parte del electorado de clase media que lo votó en 2015: "Sé que estamos a acá a pesar de que los últimos tiempos han sido muy duros, especialmente el último año y medio". Y agregó: "Sé que el mayor peso cayó sobre la clase media. Los escuché, los entendí, tomé nota, pero ahora viene algo distinto. Viene el crecimiento, viene el trabajo, viene la mejora del salario, viene el alivio a fin de mes y en el bolsillo".

En cambio, el mandatario evitó referirse a la realidad de los sectores más vulnerables, aún cuando ayer el Indec dio a conocer el nuevo índice de la pobreza, que se incrementó en el primer semestre de este año y que dejó al descubierto que en total hay 16 millones de personas que están en esa situación en todo el país y que más del 50% de las niñas y los niños menores de 14 años son pobres.

El presidente dijo a sus seguidores -muchos menos que los que se reunieron frente a le estación de tren Belgrano C- que es necesario "salir a fiscalizar, convencer a los familiares y compañeros de trabajo y continuar en las marchas". De inmediato, como respuesta recibió uno de los cánticos preferidos de la caravana proselitista del oficialismo: "íBorom, bom, bom, para Mauricio la reelección! "Este cantito es el que más me gusta porque yo me quiero confundir y escucho para Mauricio la selección y pienso si me estará por llamar el técnico de la selección", replicó el mandatario en tono jocoso.

“Sé que estamos a acá a pesar de que los últimos tiempos han sido muy duros”

Macri sostuvo que hay "dar vuelta esta elección" para "ir por otro `sí, se puede`". "Esta marcha que comenzó el sábado, que va a recorrer todo el país, es hombro a hombro, con todos aquellos que no nos resignamos, que sabemos que hay una Argentina posible, para dar esta batalla por nuestro futuro", remarcó el jefe de Estado. Y señaló: "Así como me sorprendieron ustedes el 24 de agosto (en la Casa Rosada), yo los invité hoy acá para decirles que no están solos, que los bonaerenses no están solos".