Los trece ministros se ubicaron en la primera fila del Salón Blanco. Muchos hacían varias semanas que no se venían por las vacaciones. El reencuentro no fue el mejor clima. A pocas horas de llegar de la gira europea, Mauricio Macri informó que sus funcionarios deberán recortar 1 de cada 4 cargos políticos desde marzo, lo que significa una reducción del 25 por ciento.

En un Salón Blanco con problemas de refrigeración por reparaciones, el Presidente usó el teleprompter en su primer discurso del año en la Casa Rosada para medir cada palabra. Tenía en as en la manga que no se esperaba. Además de anunciar el congelamiento de los salarios de todos los funcionarios, el líder de Cambiemos tomó la primera medida de gobierno tras el escándalo del ministro Jorge Triaca que insultó a una empleada que tenía una relación laboral informal. "Los familiares no van a ser parte del Gobierno", informó el jefe de Estado después de agarrar un vaso para tomar agua entre ruidos de martillazos por las obras de restauración del edificio. La fonoaudióloga y coach de Macri, Micaela Méndez, seguía cada gesto y detalle del discurso a pocos metros del atril presidencial.

También anunció reducción del 23% de los cargos y congelamiento de salarios de funcionarios

De las tres medidas anunciadas ayer una sola saldrá por decreto. Es la más polémica y despertará todo tipo de especulaciones por el alcance de la misma. Sin el ministro Triaca entre los presentes -estaba de regreso de sus vacaciones-, Macri destacó "la austeridad" que el Gobierno quiere imponer a partir de ahora en los cargos que se crearon desde el inicio de la gestión en 2015.

Fuentes oficiales confiaron a este diario que el decreto, que establecerá que ningún ministro podrá tener un familiar, abarca hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. También al funcionario que fue designado o contratado por dependencias de la Administración Pública Nacional, Organismos Descentralizados y/o Desconcentrados, ni tampoco en las empresas públicas. Esto significa que involucra a padres, suegros, hijos, esposo/a, yerno o nuera, abuelos, hermanos, cuñados y nietos.

Ante la caída en la imagen del Gobierno por la causa Triaca, el Presidente decidió apoyar a su ministro ya que permanecerá en el cargo, pero la consecuencia directo fue sacar a todos los familiares que de desempeñen en el Estado. "No debe haber ventajas excepcionales en la política", resaltó Macri en el discurso de 16 minutos. "Lo primero que exijo de todos los señores que elijo para ser parte de mi equipo es vocación, buena fe e integridad. Y sé que todos ustedes la tienen y les agradezco el esfuerzo que hacen todos los días, dijo a sus ministros que escuchaban a pocos metros de distancia.

Sin Triaca en el Salón Blanco, el Presidente reclamó austeridad a sus colaboradores

El recorte de 25 por ciento en los ministerios afectará a la escala de coordinadores, directores, secretarías y subsecretarías. Suman cerca de 1000 cargos políticos, lo que significa un ahorro de 1.500 millones de pesos por año. Las medidas se conocerán a través de decisiones administrativas publicadas en el Boletín Oficial. En cuanto al congelamiento de los salarios, la medida involucra a ministros, secretarios y subsecretarios que ganan entre 150.000 y 183.000 pesos por mes.