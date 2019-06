La diputada del Frente Renovador Graciela Camaño afirmó hoy que Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner son "los dos protagonistas del fracaso" de Argentina, y dijo que no tiene "ambición por ningún cargo", al ser consultada sobre la posibilidad de que sea candidata a gobernadora bonaerense por Consenso Federal, la fuerza que lleva como fórmula presidencial a Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey.

"No es algo que lo tenga analizado para nada, pero tampoco tengo ningún tipo de ambición por ningún otro cargo. Voy a tratar de colaborar en el lugar donde más se me necesite, como organizar el comité de campaña. Yo no ejerzo la política como una cuestión que tiene que cubrir ambiciones personales", dijo Camaño al ser consultada en radio Mitre.

La diputada explicó que no se fue del Frente Renovador, sino que decidió "tomar otro camino" con vistas a las elecciones de este año y "no participar en el lugar donde se ha puesto" la fuerza que encabeza Sergio Massa, quien acordó con kirchnerismo.

"Voy a trabajar en el espacio político que siguió los lineamientos de lo que construimos hace dos años, que es Alternativa Federal, para representar a los argentinos que viven en un país que hace ocho años que no crece debido a los fracasos de Macri y de Cristina", indicó.

La legisladora sostuvo que tanto el Presidente como la ex mandataria "son los dos protagonistas del fracaso que vive el país, que le quieren hacer creer a la gente que se trata de elegir entre uno y el otro", e insistió en que "hay una tercera opción para un país normal".

Sobre la alianza de Massa con el Partido Justicialista y el kirchnerismo, Camaño dijo que "no voy a hablar de Sergio, por sus cualidades y valores sé que es una gran persona, pero no comparto para nada su decisión política, se lo he dicho y estoy tranquila con mi conciencia".

Por último, expresó su convicción de que Consenso Federal le va a "ganar al macrismo y el kirchnerismo, que son los responsables de la falta de esperanza de la sociedad y llevaron al país al fracaso donde estamos".