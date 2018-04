En un contexto complicado para el Gobierno por el tema de las tarifas de los servicios públicos y con el conflicto mapuche aún latente, Mauricio Macri recibió ayer a su par chileno, Sebastián Piñera, en una audiencia bilateral en la Casa Rosada enfocada en afianzar las relaciones comerciales con la firma de acuerdos.

Ambos gobiernos tienen varios temas ríspidos de agenda común y en particular por lo cual decidieron sólo emitir una declaración conjunta sin brindar una conferencia de prensa, tal como suele hacerse con las visitas extranjeras. En Balcarce 50 aclararon a este diario que la decisión de no enfrentar las preguntas de la prensa fue resuelta por las autoridades chilenas. Piñera fue fuertemente criticado en su país por el nombramiento de su hermano, Pablo, como embajador en Buenos Aires, una decisión por ahora congelada. No hubo mención al conflicto mapuche que involucra a ambos países.

En la primera visita al exterior como presidente de Chile, Macri y Piñera reforzaron el vínculo que los une desde hace varios años como empresarios y ahora como mandatarios de sus países. La cuestión energética - en pleno debate parlamentario- se coló en el encuentro con la ratificación de los convenios de complementaridad de sistemas de abastecimiento de gas. Es el mismo que ya habían firmado el año pasado con el ministro de energía, Juan José Aranguren, y nuevamente ratificado ayer. Macri también mencionó el "éxito de Vaca Muerta que va a servir para complementar el desarrollo de energía renovables en ambos países".

Otro de los puntos del encuentro en el que avanzaron fue sobre el corredor bioceánico para unir el Pacífico y el Atlántico mediante Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. En el temario se incluyó la alianza de cooperación política y comercial entre la Alianza del Pacífico -que integran Chile, Colombia, Perú y México- y el Mercosur. Ambos países enviarán a los Congresos en los próximos 15 días el "acuerdo de liberalización comercial que va a abrir más las puertas para fomentar el comercio de bienes, servicios y el intercambio de inversiones".

Macri insistió con la cuestión política de Venezuela al destacar las coincidencias con Piñera para que lo que pasa en suelo venezolano "llegue a su fin, restableciendo un gobierno democrático con elecciones transparentes".

Piñera puso el lado de humor en el discurso público que brindaron en el Salón Blanco. Le agradeció la cena del día anterior y el tiempo que Macri sacrificó por el partido de Boca. "Se perdió 20 minutos por compartir una cena con nuestras esposas", bromeó el chileno sin hacer mención al resultado donde el equipo xeneize perdió por 2 a 0 contra Palmeiras.

La visita del mandatario chileno terminó con un almuerzo en el Museo de la Casa Rosada y un menú que incluyó trucha ahumada, cordero con verduras, y volcán de chocolate con peras y helados, acompañado de vinos argentinos. Entre los invitados asistieron los gobernadores Jorge Uñac de San Juan; Gustavo Bordet de Entre Rìos; Omar de Gutierrez de Neuquén y Alberto Weretilneck de Río Negro. No faltaron los empresarios. Estuvieron el presidente de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi; el titular de Pan American Energy Group, Alejandro Bulgheroni; el dueño de Pampa Energía, Marcelo Mindlin; y el CEO de IMPSA, Enrique Pescarmona. El comedor de la Casa Rosada sirvió además una comida típica chilena -pastel de choclo- a los empleados.