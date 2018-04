Con el asesinato del colectivero Leandro Miguel Alcaráz como telón de fondo, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, le reclamó ayer a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, el "traspase" de "la policía como el Presidente hizo con la Federal", en tanto que el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo dijo que el municipio "no está en condiciones" de hacerse cargo de esa fuerza.

"Quiero decirle a la señora gobernadora, quien es responsable de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, que los intendentes estamos dispuestos a trabajar y de que nos traspase a la policía para que podamos realmente hacernos cargo", señaló Magario.

"Queremos cuidar a nuestra gente, pero no somos responsables de esto. No vamos a permitir que con el dolor se haga política. El dolor de Leandro y su familia no es para que se haga política obscena", expresó la matancera durante una conferencia de prensa.

Por su parte, Ritondo señaló que en concepto de Fondo de Fortalecimiento en Seguridad, se le tranfirió a La Matanza "239.109.900 pesos", pero "durante el ejercicio 2016 ejecutó el 0% del presupuesto".