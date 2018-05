Los mandatarios provinciales peronistas decidieron suspender el encuentro que tenían previsto realizar hoy en la sede de la casa de la provincia de Entre Ríos donde, entre otras cuestiones, pensaban discutir la posición a asumir respecto a las negociaciones del Gobierno con el FMI, en el que además realizarían un repaso sobre la crítica situación socioeconómica por la que atraviesa el país y sus distritos.

Si bien un vocero dio cuenta de la existencia de “cierta confusión” por parte de los mandatarios provinciales, lo cierto fue que existieron cortocircuitos y cuestionamientos al hecho de mostrarse juntos y con visiones encontradas en una jornada signada por el vencimiento de las Lebacs.

Al encuentro, además del anfitrión Gustavo Bordet, estaban invitados Juan Manzur (Tucumán), Domingo Peppo (Chaco), Juan Manuel Urtubey (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Sergio Casas (La Rioja), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Juan Schiaretti (Córdoba), Lucía Corpacci (Catamarca) y Carlos Verna (La Pampa).

Si bien la liga de los mandatarios tenía en mente redactar un documento con una visión uniforme, la verdad marcaba otra cosa, por lo que decidieron patear el encuentro para más adelante. La juntada se iba a producir apenas cinco días después de que Schiaretti, Bordet, Manzur, Uñac y Peppo, fueran convocados a un almuerzo con Macri en la Casa Rosada a los fines de lograr el apoyo de estos respecto a la negociación con el Fondo. El líder de Cambiemos los instó además, a realizar una reducción del gasto público para frenar el déficit fiscal, pero también les habría sugerido ponerle un freno al proyecto “antitarifazo” que llegó al Senado con media sanción de Diputados.

Ayer, Schiaretti hizo la tarea y advirtió que “el Congreso no debe fijar tarifas, por lo tanto el Senado no debe aprobar la ley”. Agregó que en caso de ser aprobada la norma, “sería vetada por el Ejecutivo, por lo cual no beneficiaría a la gente”, e insistió en que para beneficiar al pueblo “debemos disminuir el IVA, que es un impuesto que aportamos Nación, Provincia y Municipios”.

“El encuentro de los gobernadores fracasó más que nada por las posturas del gringo Schiaretti que hacen mucho ruido”, dijo una fuente partidaria consultada por BAE Negocios, “y porque además, en este estado de cosas, más que esconder las diferencias, lo que no querían era mostrar debilidad por parte del peronismo”.