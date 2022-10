Manes elige jugar solo y mantiene en piloto la idea de sumarse a la tercera vía

Nadie toma como propio al diputado radical Facundo Manes, ni siquiera en la UCR. Y él, cada vez que puede, se encarga de que quede claro que sus opiniones no siempre van por la misma senda del partido al que pertenece. Las recientes críticas que realizó al ex presidente Mauricio Macri no hicieron más que profundizar las diferencias que ya existen entre PRO y el radicalismo, pero sobre todo puso en alerta a varios referentes de Juntos por el Cambio que advierten un especial interés del neurocirujano por dejar abierta la puerta para construir un espacio político que rompa con la actual polarización.

Poco acostumbrado a los avatares de la vida política, Manes eligió no responder los cuestionamientos de los dirigentes de PRO. Más allá de cualquier estrategia para posicionarse de cara a 2023, entre sus íntimos, el médico continúa sosteniendo que Macri puso en práctica un "populismo institucional", que incluyó espiar a integrantes del gobierno de Cambiemos. Son pocos los que se atreven a contradecirlo en ese punto, aún cuando en público digan lo contrario.

"Hay que dejar atrás este tema", repiten cerca del gobernador y titular de la UCR, Gerardo Morales, que aceptó emitir un comunicado reprobando los dichos de Manes. Según explican, no había demasiado margen para tomar otra decisión ante la oleada de llamados de algunos integrantes de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. "Hay que cuidar la relación con nuestros socios para preservar la convivencia", remarcan.

Sin embargo, no es la única explicación que dieron desde la UCR para justificar el contenido del texto que lleva el sello del Comité Nacional. Algo cansado por los intentos de Manes de desmarcarse del "viejo radicalismo" y la falta de reciprocidad al momento de los elogios públicos, Morales quiso enviarle un mensaje a su correligionario. "Gerardo siempre fue solidario con él, pero Facundo no, entonces que se las arregle solo ahora", dijo un hombre de confianza del mandatario provincial.

En el partido le recriminan a Manes que "por un lado se despega del radicalismo y, por otro, habla en nombre de él para criticar a Macri". Por fuera de las especulaciones de la dirigencia de la UCR, en Juntos por el Cambio creen que el zigzagueo permanente del legislador radical obedece a que no descarta pelear por la presidencia desde otro espacio. Una frase de la entrevista que concedió a La Nación+, que pasó casi desapercibida para la gran mayoría, resonó con fuerza en la coalición opositora: "Desde el nuevo radicalismo, como lo hizo Raúl Alfonsín, queremos convocar a una nueva mayoría que es silenciosa. La mayoría de la Argentina no quiere los extremos".

Las chances de que Manes rompa con Juntos por el Cambio son bajas, pero no imposibles. El dirigente radical está convencido de que es preciso crear una especie de tercera vía que termine con la grieta. Palabras más, palabras menos, lo reiteró días atrás durante el reportaje.

Sin mencionarlo de manera directa, no descarta recrear la mentada "avenida del medio", en la que también están anotados el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti; el ex mandatario salteño Juan Manuel Urtubey; Emilio Monzó; Florencio Randazzo; los referentes del lavagnismo y los socialistas.

Las conversaciones que comenzaron este año entre algunos de esos dirigentes quedaron en suspenso, luego de que varios de ellos creen que todavía no es hora de pegar el salto para construir un nuevo espacio, más aún cuando no está claro si las PASO seguirán en pie. El único que por ahora se muestra entusiasmado con dar ese paso es Monzó, que opera como articulador de los referentes "antigrieta".

Manes evita pronunciarse de manera precisa sobre el tema. Apenas se anima a diferenciar el "nuevo radicalismo" del de la vieja guardia. En el partido insisten con que "juega solo" y subrayan que el respaldo que le brindó estos días el presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, fue tan sólo un gesto para contenerlo, pero que no lo exime de dar explicaciones puertas adentro. "Si quiere estar en el radicalismo no puede seguir cortándose solo", apunta un dirigente radical.