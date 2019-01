El canciller Jorge Faurie calificó señaló que Argentina no retirará a su personal diplomático tras haber reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de ese país. "Es una situación muy delicada, hay una interrupción del estado de derecho. No hay vigencia de la democracia, no hay libertad, no se respetan los derechos humanos, gran parte de las figuras de la oposición están presas o exiliadas", aseguró Faurie.

"No prevemos retirar al personal. Fuerzas políticas nucleadas en la oposición venezolana piden mantener las embajadas como canal de diálogo y como mecanismo para difundir todo lo que está pasando en Venezuela", indicó. También se refirió a la posibilidad de una intervención militar internacional sobre Venezuela y destacó la voluntad de la Argentina de que la situación pueda ser resuelta "mediante el diálogo".