El gobernador Juan Manzur ( Tucumán) a través de su vice, Osvaldo Jaldo, decidió desplazar de su cargo de asesor del Poder Ejecutivo provincial al senador nacional José Alperovich, luego de que éste confirmara que en 2019 competirá por la gobernación por afuera del PJ .

El ex mandatario provincial sufrió además la pérdida de una serie de beneficios como la asignación de 18 policías afectados a su seguridad y la de su familia, así como la quita de varios vehículos estatales, entre ellos dos combis, dos automóviles, una camioneta y una motocicleta.

También fueron desafectados de la Legislatura provincial 25 dirigentes que responden a Alperovich, entre ellos el secretario del bloque Tucumán Crece y ex intendente de Yerba Buena, Daniel Toledo; los ex legisladores Juan Siviardo Gutiérrez y Gregorio García Biagosch; el ex secretario de Trabajo, Roberto Jiménez; y el ex interventor de la Caja Popular, Eduardo El Éter.

La nómina no incluye a otros referentes ligados al ex gobernador, como el famaillense Alcides Salomón, pero en la Legislatura aseguran que la poda continuará.