Una multisectorial de organizaciones sociales y políticas de izquierda y progresistas realizó ayer el festival "de los pueblos" en la Plaza del Congreso, con carpas temáticas, paneles e intervenciones musicales, como antesala de la multitudinaria marcha que se concretará hoy. Se trata de la acción de protesta más fuerte para culminar con una semana de movilización y actividades de oposición a la celebración de la Cumbre del G20 que sesionará desde el mediodía en el predio de Costa Salguero.

La marcha arrancará en la intersección de las avenidas 9 de Julio y San Juan a las 15 y se espera que finalice dos horas más tarde frente al Congreso, en un recorrido que fue acordado entre los organizadores y las autoridades del Ministerio de Seguridad. Luego de dos reuniones en las que hubo varios idas y vueltas, finalmente Seguridad cedieron al pedido de la multisectorial para que la marcha pueda avanzar por la 9 de Julio y doblar por Avenida de Mayo hasta el Palacio Legislativo.

Se trata de una zona que, en el marco del férreo operativo de seguridad dispuesto por el Ministerio, estaba restringida a la circulación, pero finalmente se accedió a reducir el perímetro de veda de manera tal que la marcha pudiera desplegarse a lo largo de la Avenida de Mayo. Como condición, el Gobierno les exigió a los organizadores que los manifestantes no asistieran a la marcha con sus rostros cubiertos y que, en caso de disturbios, se hicieran cargo de aislar a quienes los provocasen.

Caso contrario, se advirtió que "las fuerzas de seguridad actuarán de manera inmediata".

De hecho, la propia Bullrich realizó una conferencia de prensa ayer en la que reiteró que no permitirá hechos de violencia durante las marchas en contra del G20. "No vamos a tolerar la violencia y vamos a actuar si alguien se sale de las normas", subrayó la funcionaria nacional. "Hasta el momento ha salido todo bien" en el operativo de seguridad, pero dijo que no quería "apresurarse" a hacer un balance

El operativo de seguridad implicó además una amplia zona de restricción para la circulación de vehículos y de medios de transporte público que comenzó a ponerse en marcha ayer mismo a las 15. Los servicios de subterráneos y trenes comenzaron a verse afectados y estarán hoy paralizados, al igual que las terminales aéreas y la zona portuaria, en el marco del feriado en la Ciudad de Buenos Aires dispuesto por el Congreso Nacional.