El jefe de Gabinete, Marcos Peña, planteó que la derrota del Gobierno por 15 puntos de diferencia con el Frente de Todos en las PASO tuvo que ver con no atender a las necesidades económicas de la gente y la falta de "calle" de los funcionarios. También aseguró que no es "el único responsable" del resultado de las elecciones primarias.

Peña remarcó que asumió "la responsabilidad de un jefe de campaña y jefe de Gabinete" ante el resultado electoral. "Pero como no me creí el dueño de los triunfos, ahora no me creo el único responsable de la elección", se defendió en una entrevista publicada en La Nación.

"No tengo dudas de que faltó más territorio, faltó más calle, más militancia de todos, más volver a las fuentes, lo que repercutió negativamente en muchas cosas, entre ellas la fiscalización. Se está corrigiendo. Lo tenemos que hacer mejor y lo vamos a hacer mejor. El sacudón nos ayudó a recuperar una mística menos cómoda", admitió, en referencia a las razones por las cuales Juntos por el Cambio perdió.

Además, reconoció: "El desgaste que produjo tantos meses y tantos momentos en donde no ocurrió lo que dijimos que iba a ocurrir, ese exceso de pronósticos, debilitó nuestra credibilidad en parte".

Consultado sobre si hubo un mal diagnóstico previo a los resultados de las PASO, consideró que "sin dudas los instrumentos de navegación, para todos, indicaban un resultado distinto y eso generó una confusión". "Pero siempre supimos que era una elección difícil", destacó, y advirtió que tuvieron "un desgaste muy grande que se genera por muchos meses de recesión, caída del salario real y el desgaste que eso produce en los votantes".

Peña planteó que uno de los factores por los que el presidente Mauricio Macri en su búsqueda por la reelección se posicionó 15 puntos por debajo del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, "tuvo que ver con el bolsillo", y eso "es parte del mensaje" que el Gobierno ha "escuchado".

"Creo que es algo más profundo que el bolsillo o sólo el bolsillo, lo que sería subestimar a la gente. Creo que esa bronca que una parte de los votantes expresaron no lo hicieron convencidos de votar a otras alternativas, sino queriéndonos dar un mensaje", defendió.

Sobre esto, el jefe de Gabinete analizó que el electorado pide que el oficialismo se acerque "desde otro lugar". "Por ahí, por el ejercicio del poder o el desgaste de las distintas crisis, nos fuimos alejando con un mensaje que tenía poco que ver con la vida de ellos", y "en nuestro afán por resolver lo estructural nos fuimos alejando de lo coyuntural, del día a día", sostuvo. Esto, para Peña, volvió el discurso de Cambiemos "más frío e incomprensible".

Sobre las acusaciones respecto a un incumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al implementar políticas económicas para contener la crisis que resultan en un alto gasto público y fiscal, remarcó que "las medidas están dentro de esos lineamientos". "El programa está vigente. No es correcto el análisis de que veníamos de una manera y ahora se nos ocurrió ayudar a la gente con lo económico. Al igual que en otras disrupciones económicas, hubo una reacción para ayudar a la gente", manifestó.