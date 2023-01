El exjefe de Gabinete del gobierno de Mauricio Macri, Marcos Peña, reapareció luego de cuatro años. Por medio de sus redes sociales, Peña rompió el silencio y anunció que encabezará un nuevo proyecto, en formato de podcast, sobre liderazgo y experiencias personales.

Mediante su cuenta de Twtiter, el exfuncionario del gobierno anterior, anuncio que lanzará la iniciativa a "Proyecto 77", un podcast de conversaciones con figuras de distintos ámbitos, donde relatan su experiencia de vida y sus experiencias de liderazgo.

¿Qué es de la vida de Marcos Peña?

“Estoy muy contento de compartir el lanzamiento de Proyecto 77, una conversación generacional en formato de podcast donde personas que atravesamos situaciones de liderazgo compartimos aprendizajes y herramientas a partir de nuestra experiencia”, escribió Marcos Peña en su cuenta de Twtiter.

PROYECTO 77



Estoy muy contento de compartir el lanzamiento de Proyecto 77, una conversación generacional en formato de podcast donde personas que atravesamos situaciones de liderazgo compartimos aprendizajes y herramientas a partir de nuestra experiencia. pic.twitter.com/2DRWlnjOVi — Marcos Peña (@marquitospena) January 4, 2023

En su reaparición, Peña detalló por qué se alejó de la política y por qué no apareció en público estos últimos cuatro años. Acto seguido al posteo en el que dio a conocer sobre su proyecto, el exjefe de Gabinete de Macri escribió: “Durante cuatro años tuve una altísima responsabilidad, muy exigente en lo personal, hermosa como tarea pero al mismo muy desgastante, que me llevó a que en diciembre de 2019, al concluir mi tarea, diera un paso al costado, me metiera un poco para adentro y tratara de hacer esta búsqueda de reconexión, de poder comprender esa dimensión humana de lo que había atravesado”.

Proyecto 77

La iniciativa del Proyecto 77, es la continuación de un trabajo, que Marcos Peña presentó a finales de 2021, cuando planteó la necesidad de ejercer "liderazgos políticos más humanos", al mismo tiempo que contó cuáles son las consecuencias en la salud física y mental la gestión de la fama y el poder.

Hablamos sobre la salud mental y física, la fama, el trabajo en equipo, comunicarse y conectarse con otros, cómo mantener la perspectiva, la relación con lo virtual, la naturaleza, y la importancia de poder proyectarnos a largo plazo. — Marcos Peña (@marquitospena) January 4, 2023

En un paper que escribió el año pasado, Marcos Peña detalló que para el proyecto contó con la ayuda de Alberto Lederman, consultor argentino en liderazgo y organizaciones. "Muchas de las ideas que escribo en este artículo las aprendí de él, de su experiencia, de su perspectiva y de las muchas conversaciones que hemos tenido en los últimos tres años. También me ayudó a comprender que para ayudar a los demás debes cuidarte a ti mismo", escribió en el comunicado publicado en Center for Strategic & International Studies.