La referente social y fundadora del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, confirmó que participará del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre tras ser convocada por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Además, hizo una evaluación positiva de los primeros días de gestión del presidente Alberto Fernández.

Respecto a la Tarjeta Alimentaria, que Fernández lanzó hoy en Chaco y será implementada a nivel nacional en los próximos meses, Barrientos consideró: "Me pareció muy bueno, en el hecho de poner tarjeta y que tengan un control. Es distinto a muchos de los planes que se venían dando sin control. Es exclusivamente para la compra de alimentos, de leche, fruta, carne", sostuvo durante una entrevista en radio Futurock.

En diálogo con el programa Crónica Anunciada, reveló que habló con Arroyo sobre este nuevo sistema de tarjetas y contó: "Me ofrecieron participar de la Mesa Contra el Hambre. No tuve convocatoria en la primera reunión que hicieron, pero Arroyo me dijo que le gustaría que yo participara, y voy a estar".

También aseguró que ve con buenos ojos el inicio de la gestión de Fernández y que está siguiendo "muy de cerca todo lo que es las tarjetas sociales". "Hay un incentivo importante en la gente", celebró.

Aún así, consideró que "los Precios Cuidados también están bien, pero una vez que aumentan los precios ya no bajan más. Ha habido un aumento muy importante de los precios en toda la cuestión alimentaria".

"Tenemos que buscar cerrar la grieta, ya no tenemos que discutir entre argentinos. Es hora de que nos pongamos todos de acuerdo y tirar todos del mismo carro. Se trata de muchísima gente que lo votó a nuestro presidente nuevo. Yo vengo trabajando hace muchos años y conozco lo que es trabajar con distintos gobiernos", planteó.

Barrientos sugirió que no cree que Mauricio Macri vuelva a ser presidente nuevamente, y sobre su gestión, evaluó: "Creo que se han equivocado muchísima en la parte económica y social. Han habido muchas equivocaciones. Eso los sobrellevó a hacer que las cosas no tuvieran un control".

Además, aseguró que ella y Macri estuvieron juntos "como todos los 24 de diciembre en el comedor", ya que él fue a visitarla, y hablaron sobre los errores de la gestión Cambiemos. "La preocupación de él siempre fue la parte social, pero no se trató de cubrir de ninguna manera, sino lo contrario. Llevó a la suba terrible de todos los alimentos sin control", lamentó.

"Yo lo apoyé a él por una cuestión de amistad, pero uno tiene expectativas en cada gobierno que llega. Apostamos a que nuestro gobierno le vaya bien para que a nosotros nos vaya bien. Apostamos a que a todos les vaya bien para que podamos tener trabajo, que los comedores funcionen menos, y en este último año no pasó así", confesó.