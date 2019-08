La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, visita hoy el programa "Marca Pazos" que Nancy Pazos conduce en Crónica TV en uno de sus entrevistas mano a mano en el marco de la campaña por su reelección.

Hoy, acompañada por Miguel Angel Pichetto, participó de una reunión con dirigentes gremiales de sindicatos energéticos, pero fue noticia por una declaración de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que cuestionó hoy "la falta de sensibilidad" por sus declaraciones sobre la importante cantidad de jóvenes que hace unos días se apostó para conseguir trabajo en el Penal de Olmos.

Vidal había explicado que la larga fila fue para los que aspiraban a "estudiar y poder ser guardiacárcel", al referirse a la convocatoria del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en la unidad penal de Lisandro Olmos, en La Plata, al que acudieron más de 1.200 jóvenes.

La candidata a vice en la fórmula que encabeza Alberto Fernández aseveró que "los dos colectivos más agredidos por estas políticas son las mujeres y los pobres".

Una candidata a diputada y un legislador nacional del frente Juntos por el Cambio salieron en defensa de Vidal y le recordaron a CFK que no la vieron “preocupada ni sensibilizada” con las muertes por la tragedia de Once.

La candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires María Luján Rey sostuvo que "Cristina una vez más, habla y vuelve a mentir. Insensibilidad es que la plata que tenía que ir a los trenes quedara en los bolsillos de sus funcionarios".

En tanto, el diputado nacional Waldo Wolff se preguntó si Cristina Kirchner “sabe que tiene condenados y presos al ex vicepresidente por robarse la fábrica de hacer billetes y al ex ministro de planificación por no invertir en frenos para los trenes que ocasionaron muertes?”.