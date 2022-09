El coordinador del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri, afirmó que la alianza opositora debe pensar "con mucha inteligencia y mucha rapidez un plan B" en caso de que haya una eventual suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO) de 2023.

"Han abierto un camino acelerado y en picada a ver si pueden suspender, como mínimo, el proceso de selección de candidatos", sostuvo el dirigente radical al apuntar contra el Frente de Todos.

Elecciones 2023: ¿Qué pasa con las PASO?

En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Pablo Rossi en Radio Rivadavia, el cordobés consideró que suspender las PASO sería una "locura institucional, mamarracho, un retroceso en las reglas de juego".

Al analizar el escenario legislativo en ese sentido, Negri reconoció que el Frente de Todos podría tener los votos necesarios para modificar la normativa electoral y admitió que se abriría "un enorme desafío" para Juntos por el Cambio.

"Supongo que encontraremos la manera rápidamente de encontrar un mecanismo para que mediante un proceso interno se seleccionen los candidatos. Si no somos capaces de resolver un obstáculo como el que quiere poner el kirchnerismo, no estaríamos en condiciones de gobernar, no tendríamos madurez", indicó.

E insistió: "Deberíamos resolver con mucha inteligencia y mucha rapidez un plan B para sortear esta locura institucional de romper las reglas de juego, si prospera. Ese es el desafío que tiene Juntos por el Cambio".

El Frente de Todos busca la suspensión de las PASO 2023

PASO 2023 y un plan B

Al ser consultado sobre si una eventual suspensión de las primarias podría derivar en una ruptura de la alianza opositora, Negri respondió: "No debería, pero lo pone a prueba y hay que demostrar que uno es capaz de saltar todos los obstáculos que el kirchnerismo ponga por delante".

"Si pierden las PASO, después le quedan dos meses traumáticos o tres para llegar al final del Gobierno. Estarán imaginando cualquier entelequia, aventura, matemática que los ponga en la posibilidad de creer que con eso estiran un poco más, pero el Gobierno tiene el boleto picado electoralmente", concluyó el referente de la UCR.

Este miércoles, en medio de las internas dentro del espacio, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio repudió en un comunicado oficial la posibilidad de que el gobierno de Alberto Fernández envíe un proyecto de ley al Congreso para eliminar las PASO de cara a las Elecciones 2023.

"Desde la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio expresamos nuestro más enérgico repudio a los cambios en las reglas electorales que están llevando adelante gobernadores aliados al Gobierno nacional". Y agregaron: "Consideramos como grave que se cambien las reglas de juego".