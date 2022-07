En el marco de las nuevas medidas que impulsó el Banco Central para que los productores liquiden la cosecha de soja, El CEO de la agroquímica Syngenta, Antonio Aracre, vaticinó que "va a funcionar" porque "las personas actúan con base en incentivos económicos", al tiempo que justificó su encuentro con el ex ministro de economía Martín Guzmán y remarcó que "tiene futuro para ser presidente".

"Martín es una persona ambiciosa. Es un cuadro fantástico. Me parece que tiene un gran futuro político en Argentina, aunque no inmediato. Creo que tiene futuro para ser presidente", dijo Aracre en dialogó con Ernesto Tenembaum en Radio con Vos.

El encuentro entre ambos se conoció el martes, cuando el empresario subió una foto en su cuenta de Twitter y expresó que con el economista habló sobre "la necesidad de construir consensos para una Argentina más fuerte".

En declaraciones con Metro 95.1, Aracre puntualizó: "Subí la foto con Guzmán porque soy muy transparente en la vida. Nos juntábamos antes y nos seguimos juntando ahora".

Al igual que cuando era ministro, hoy seguimos conversando con @Martin_M_Guzman sobre la necesidad de construir consensos para una Argentina más fuerte, con menos desigualdad y con más oportunidades para seguir creciendo ������ pic.twitter.com/j3H2ZnDPZa — Antonio Aracre (@tonyaracre) July 26, 2022

En ese sentido, aseguró que el funcionario renunció "porque no tuvo respaldo para hacer lo que quería hacer" y consideró que su decisión fue acertada: "Su salida me pareció muy correcta. Ya no tenía el apoyo que necesitaba para realizar los cambios que necesitaba".

"Lo vi bien: tranquilo, sereno y con actitud positiva. Hablamos de lo que está pasando y los dos marcamos nuestra preocupación", añadió el CEO de Syngenta, una firma que produce semillas y pesticidas.

El empresario también se refirió a la actual ministra de Economía, Silvina Batakis. "Ella aporta algo que no podía aportar Martín: tiene un acuerdo político de las tres partes que conforman el Frente de Todos, algo que Guzmán no tenía", concluyó.

Antonio Aracre junto a Martín Guzmán

Dólar soja para la cosecha

Por su parte, Aracre se refirió a la nueva medida que adoptó el Banco Central para brindar un tipo de cambio similar al dólar ahorro para motivar a que los productores liquiden la soja cosechada: "Me parece que la medida del BCRA va a funcionar. Las personas actúan en base a los incentivos económicos y no ideológicos".

"El agro no es una sola cosa consolidada, son 100 mil personas que actúan basándose en la racionalidad", explicó a Radio con Vos y aclaró que "las cerealeras no van a recibir ningún beneficio, es una medida para los productores".

En esa línea, consideró que se trata de un "un incentivo fuerte, como que te diga que todo lo que se liquide en agosto no tiene retenciones".