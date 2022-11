El diputado nacional del PRO, Diego Santilli, admitió que "fueron muy malas las últimas semanas" para Juntos por el Cambio luego de que la coalición que comprarte con Mauricio Macri, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Horacio Rodriguez Larreta protagonizara varias escenas de tensión públicamente en la carrera hacia las elecciones presidenciales del año que viene. A su vez reconoció: "Más que palomas y halcones, parecemos gansos; nos hacemos daño a nosotros".

En diálogo con CNN Radio, este jueves el ex vicejefe de Gobierno porteño evaluó que desde el espacio se están "haciendo daño" y continuó: "Es muy malo porque pretendemos ser una alternativa de este gobierno. No podemos ser un espejo de lo que hace este gobierno que no se votan sus propias leyes. Esas cosas son las que no tenemos que repetir”.

Esta semana, la cúpula del PRO se juntó en una mesa chica para limar asperezas. Allí se vieron la cara por primera vez Patricia Bullrich y Horacio Rodriguez Larreta, luego de protagonizar varios ida y vuelta que tuvieron como principal eje la amenaza que la líder del partido le hizo al jefe de gabinete de Larreta, Felipe Miguel durante la presentación del segundo libro de Mauricio Macri titulado "Para qué" el 24 de octubre en La Rural: "No me cruces más en la tele porque te rompo la cara".

Luego de esa reunión, la dirigencia del PRO realizó una mesa nacional junto a todos los integrantes de Juntos por el Cambio, en donde se ratificó el "compromiso con la cohesión y la coherencia que el espacio viene exhibiendo desde su conformación, más allá de las legítimas diferencias lógicas de una coalición de partidos políticos". Posteriormente, el presidente del bloque de Diputados del PRO, Cristian Ritondo, comunicó que los precandidatos confirmados son Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta.

Uno de los rumores luego de la reunión estuvo centrado en el futuro político de Santilli, quien se presumía que sería el principal candidato de la coalición para liderar la provincia de Buenos Aires. Luego de algunos días de espera, lo confirmó hoy en CNN Radio: “Estoy trabajando para ir a la provincia de Buenos Aires”. De esta manera, y sin candidatos confirmados en el Frente de Todos, el armado político de la oposición parece ya estar confirmada. Sin embargo, aún queda tiempo para mover alguna pieza más.

Baja en la edad de imputabilidad

Santilli presentó este miércoles un proyecto en Diputados para bajar de edad de imputabilidad a los 15 años en delitos violentos y apunta a "revertir, en lo posible, los efectos del delito en la sociedad", para que "los adolescentes se hagan responsables de los actos que realizan y reparen los daños causados".

El proyecto contempla la creación de un fuero especializado en menores, penas diferenciadas para delitos graves, aceleración en los juicios con un plazo máximo de dos años y dispositivos especiales para penas privativas de la libertad.

Ante esto, el diputado nacional argumentó: “Tenemos una ley penal juvenil de hace más de 40 años y no aborda la problemática integral de los jóvenes y el delito. No es lo mismo matar que no matar y cometer un delito que no cometerlo. Hay muchas de las situaciones que llevan a los jóvenes a cometer un delito que se podría haber evitado con una política restaurativa. No hay integración ni inclusión”.

La iniciativa está acompañada por los diputados Rogelio Frigerio, Waldo Wolff, Ricardo López Murphy, Graciela Ocaña, Álvaro González y Fernando Iglesias.