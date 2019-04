El economista Roberto Lavagna reafirmó su compromiso de trabajar por el futuro del país al señalar que “hasta hace 5 meses sólo se hablaba de Macri y Cristina. Hoy se sabe que puede haber un espacio alternativo, que integran muchos dirigentes y partidos políticos, cuya misión antes que las candidaturas es el mensaje de que el futuro de la Argentina no pasa ni por el pasado ni por el presente”.

El dirigente de Consenso 19, dijo aspirar a “un gobierno de unión nacional” con el peronismo, el socialismo, los radicalismo, el GEN y los partidos provinciales y se distanció de los llamados a la unidad: “Es un mecanismo con el cual no puedo compartir, no creo que haya alguna posibilidad de que el cristinismo y el macrismo estén juntos con otro sector para resolver la crisis del país” al tiempo que consideró que “hay que definir los límites de ese gobierno de unión nacional que abarque al 60% de la población”.

Respecto a la solución para la crisis económica por la que atraviesa el país de la mano de Cambiemos, Lavagna indicó que “no se trata de una medida o dos, sino del enfoque. Un país crece cuando la población tiene capacidad de compra, entonces hay que ver todos los mecanismos que permitan progresivamente mejorar el valor de la plata que la gente tiene en el bolsillo, porque eso es lo único que puede mover la rueda del consumo en una economía con la industria parada”.

En otro tramo de la entrevista concedida a Radio con Vos, el economista dijo que cuando se pone en marcha el consumo “crecen las inversiones, porque las inversiones van a donde hay demandas”, y se preguntó: ¿Por qué alguien invertiría en un país donde la mitad de la industria está tapada con lonas porque no trabaja?”.

“La grieta es social porque en 30 años Argentina perdió el 25% de su clase media, tenemos picos de pobreza, peor educación y salud. Hay grieta en los intereses económicos, porque algunos ganan con la bicicleta financiera, mientras el grueso de la población ve caer sus ingresos. Y la grieta es política, porque la gente que ve afectados sus intereses, toma ciertas opciones políticas”, precisó, al dar cuenta de las divisiones que atraviesan a la sociedad.

El ex ministro de Economía, dijo además que “cuando un gobierno se fija ciertos objetivos y ve en la práctica que eso planteado no se está logrando, usted tiene que admitir que se está equivocando. Cuando ante tanta evidencia, no hace nada, tengo derecho a creer que esos objetivos eran solo discurso”.

Lavagna también se reunió con 22 embajadores de la Unión Europea, quienes lo consultaron respecto a la crisis económica, el cómo superarla, y sobre las elecciones presidenciales.

A lo largo del encuentro, que tuvo lugar en la representación diplomática de Bélgica en Argentina, el dirigente, quien aún no lanzó su candidatura presidencial, disertó sobre el difícil momento que atraviesa el país y su compromiso de salir adelante dejando atrás “la grieta”.