Del amor al odio hay un solo paso, reza el dicho y eso parece haberle sucedido a Carlos Maslatón, excéntrico abogado, analista financiero y, hasta hace poco, "puntero político de Javier Milei". Pero a mediados del año pasado, la ruptura entre ambos se concretó y desde entonces, Maslatón no dejó de acusar al referente libertario de tener "transas" con Juntos por el Cambio.

"Negociaste con todos ellos, vos y (el dirigente liberal) Benegas Lynch. Con Macri sufrís temor reverencial", acusó el exdiputado por la UCDE vía Twitter en uno de sus últimos posteos. En el mismo texto, calificó a Milei de "chorro" y "estafador de la política", además de despegarse de las acusaciones que el libertario hizo de "negocios" entre él y Horacio Rodríguez Larreta.

.@JMilei Milei, chorro y estafador de la política, tu acusación de mis negocios con Sombrilla Larreta (justo a mi, desubicado), lo único que encubre son tus transas con el PRO y JxC, tus ídolos. Negociaste con todos ellos, vos y Benegas Lynch. Con Macri sufrís temor reverencial. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) January 30, 2023

"No tengo ningún arreglo ni con él ni con nadie. Yo no hago ese tipo de arreglos. Soy uno de los pocos que no tiene ingresos de la política", señaló Maslatón más tarde en declaraciones radiofónicas. Y apuntó: "Dejó de lado todo el tema de la casta y se comporta al estilo de (José Luis) Espert de hace dos años".

Insistió en que las ideas de desmantelar el Banco Central, dolarizar la economía argentina y privatizar la obra pública de Milei son "irrealizables, demagogas y mentirosas".

Y agregó: "Hay otras declaraciones que son un desastre, más allá de su análisis político, que tampoco comparto. Por eso les dije que dirimamos las diferencias en unas PASO. La hermana dijo que no, que es la que maneja todo", enfatizó.

Patricia Bullrich y Milei mostraron afinidad de ideas en diferentes oportunidades

El acercamiento de Milei al Juntos por el Cambio

En lo que se refiere a los rumores de posible acercamiento de Milei al PRO, el diputado libertario expresó recientemente que "con Juntos por el Cambio no puede tener nada" porque "es un rejunte de miserables arrastrados por un cargo que están unidos para ver si pueden rapiñar un cargo".

Sin embargo, rescató al expresidente Macri porque "entiende de qué se trata esto" y consideró que él "es el único que puede cambiar de Juntos". Otros dirigentes de JxC lanzaron en las últimas semanas la idea de un pacto con Milei. Entre ellos, la propia presidenta del PRO, Patricia Bullrich y el diputado radical Martín Tetaz.