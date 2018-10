El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, viajará a Washington, la capital de los Estados Unidos donde participará de varios actividades en reconocidas instituciones locales.

En el Woodrow Wilson International Center for Scholars, asistirá a un ciclo de charlas y conversaciones, denominadas proyecto argentina, donde el tigrense participará del ciclo "The future of Argentina", un encuentro con alumnos, académicos e invitados.

También disertará en el encuentro "The future of Argentina and Latin America" que tendrá lugar en la Universidad de Derecho de Georgetown, que organiza la Asociación de Abogados Extranjeros.