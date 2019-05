Las versiones en torno a la decisión que deberá asumir en las próximas semanas Sergio Massa, el líder del Frente Renovador y uno de los presidenciables por Alternativa Federal, van desde que seguiría intentando contener a Lavagna para que no abandone el espacio que hasta ahora compartían para luego convencerlo de ir a una Primaria Abierta, o que estaría negociando un acercamiento que termine sellando la alianza con el Frente Patriótico con varios emisarios de la senadora Cristina Kirchner, entre ellos los diputados Máximo Kirchner y Eduardo "Wado" de Pedro y Alberto Fernández.

"Sergio está navegando entre dos agua por dos motivos, uno porque tiene que resolver con Alternativa Federal si termina siendo el primus inter pares o no en una PASO en la que salga victorioso, y el otro tiene que ver con las tiradas de mangas en el sentido de vení para acá o volvé con nosotros que estás seguro", analiza una fuente cercana al ex intendente de Tigre al intentar explicar su discurso algo errático, el que según sus dichos no sería tal sino más bien parte de "una estrategia deliberada".

El dirigente consultado evalúa que "a diferencia de otros candidatos que están más jugados a favor o en contra de Cristina, él tiene que estar pivoteando la situación para no perder masa electoral y ganar lo que pueda porque en una eventual interna con Lavagna, por ejemplo, necesita consolidar una ventaja, si es que la tiene".

Una fuente cercana a Wado de Pedro reconoció las negociaciones con Massa

Estrategia o no, lo concreto es que en los últimos días la figura de Massa viene siendo sometida a una presión constante por parte de dirigentes políticos propios y ajenos, e incluso por ciertos medios de comunicación, los que van en busca de una definición que no llega. Y es que no son pocos los que le reconocen al ex jefe comunal un caudal electoral interesante que puede terminar torciendo una elección hacia el lado donde se pare.

Su propia tropa ha salido a abonar teorías pro y anti acuerdo con Cristina, tal el caso de la diputada Graciela Camaño quien ayer mismo buscó echar por tierra con esos rumores al sostener que "el Frente Renovador es un espacio que existe por afuera del justicialismo", al tiempo que aseguró que el ex intendente de Tigre es "nuestro candidato".

En sentido contrario, la diputada Cecilia Moreau, dijo que lo ve a Massa "convencido que es más importante que se vaya Macri a cualquier aspiración personal" y no dudó en afirmar que "el problema, más allá de la elección de octubre, es cómo se gobierna una Argentina más empobrecida, más endeudada".

Para lograr eso, dijo que "se va a necesitar de todos, creer que hacerlo con un sector y no con todos, es una gran fantasía" agregó Moreau, quien subrayó además que las puertas a un acercamiento con Unidad Ciudadana "no están cerradas, y aspiro a que en algún momento toda la dirigencia política de la oposición, por lo menos los que crean que hay que terminar con esto, se sienten a discutir".

Otro que dejó en claro su deseo, fue el senador bonaerense Jorge D'Onofrio (FR), quien tras la visita de Cristina en la sede del PJ nacional, escribió en Twitter: "Foto que entusiasma. Un paso más para construir la unidad y recuperar el futuro".

Desde la vereda del PJ cristinista, fue el intendente Gustavo Menéndez quien afirmó que "con los votos que aporta Massa ganamos en primera vuelta" y consideró además que el tigrense "tiene muchas ganas de construir con el peronismo"

En tanto que Alberto Fernández, uno de los emisarios de Cristina enviado a negociar con Massa, señaló que no va a parar "hasta que no consiga sumarlo en la foto final de la unidad".