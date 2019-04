La juventud del Frente Renovador eligió el día del cumpleaños del referente y precandidato a presidente del espacio, Sergio Massa, para arrancar la campaña electoral callejera que incluyó colocación de pasacalles y afiches en distintos puntos del país bajo la consigna #MassaPresidente.

Los jóvenes militantes divulgaron la estrategia de campaña, que estuvo bien sincronizada, a través de las redes sociales donde subieron selfies, videos y fotografías en las que se pudo ver colocar afiches en Mar del Plata o en el ingreso al parque provincial Aconcagua, en Mendoza; en el campo y en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros.

Las consignas en las redes reflejaron los ejes de campaña que el propio Massa delineó en la presentación que hizo el pasado 2 de abril, en La Rural, cuando llamó a recuperar la esperanza y la ilusión de los argentinos.

"No podemos resignarnos, ni bajar los brazos. Los argentinos tienen derecho a tener una esperanza, a querer otro Gobierno, a querer otras políticas", dijo el precandidato a presidente por Alternativa Federal, aspiración que comparte con el salteño Juan Manuel Urtubey, el senador Miguel Ángel Pichetto y el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, quien no lo definió públicamente aunque sí está en campaña.

Para dar más detalles sobre estos puntos y la estructura de su campaña electoral, Massa dará hoy a las 11.30 una conferencia de prensa en sus oficinas de la Avenida Del Libertador 850, Ciudad de Buenos Aires.