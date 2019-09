Sergio Massa, cabeza de la lista de diputados del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, reveló que el presidente Mauricio Macri lo "llamó" para pedirle que su espacio político lo "ayudara" a resolver el "contexto de dificultad" generado por la crisis económica que azota al país desde que inició la gestión de Cambiemos hace tres años y medio.

"El domingo pasado me llamó para pedirme que ayudáramos en el contexto de dificultad en el que estábamos", contó Massa durante una entrevista en el programa La Cornisa. Sobre esto, remarcó que aunque el Frente de Todos quiere "ser prudente, mantener silencio y no tirar piedras ni kerosene en el incendio, él es el principal responsable de su fracaso porque fue soberbio, caprichoso, no escuchó y todo el tiempo ninguneó la opinión de los que pensaban distinto".

Para el ex intendente de Tigre, hoy Macri "está pidiendo ayuda cuando, en realidad, la primer ayuda se la tiene que dar él mismo siendo responsable a la hora de tomar decisiones". Además, cuestionó la "reacción" del mandatario de "tirar de la piola y jugar al candidato que trasgrede", una conducta que tildó de "muy mala".

Por otro lado, consideró que las nuevas medidas de control en el mercado de cambios representan "la foto final del fracaso de un programa económico que todo el tiempo puso el ojo en la economía financiera y se olvidó de la economía real".

En otro orden de cosas, Massa remarcó: "No tenemos los riesgos del 2001, pero estamos frente a la foto final del fracaso de un gobierno, que fue a favor de los que timbean y en contra de los que producen".

También consideró que "el acuerdo que el Gobierno celebró con el FMI es reprobable" e indicó que si el Frente de Todos se alza como ganador en octubre, tendrá que "redescutir los vencimientos", aunque "para renegociar el acuerdo con el Fondo" necesitará "la mayor legitimidad posible para renegociar esa deuda". En este sentido, enfatizó que "Argentina tiene que dejar de vivir prestado y generar sus propios dólares".