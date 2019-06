Tras semanas de negociaciones y un café de la unidad, la novela Sergio Massa terminó y eligió uno de los finales alternativos: será el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires en la lista que encabeza la fórmula Alberto Fernández - Cristina Fernández por el Frente de Todos.

El líder del Frente Renovador lo anunció durante una charla en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) organizada por el grupo Clarín en la que participó junto a Miguel Ángel Pichetto y Juan Manuel Urtubey, sus ex compañeros del desmantelado Alternativa Federal.

"Mi candidatura a presidente puede esperar cuatro años, pero los argentinos que están sin trabajo, los comercios que cierran, las Pymes que están golpeadas y en emergencia no pueden seguir esperando. La Argentina hoy está en una situación muy complicada, hay gente que la está pasando muy mal y no puede estar esperando la indefinición y la pelea de los políticos", aseguró Massa en declaraciones a la prensa a la salida del evento.

"Evaluamos la posibilidad de la primaria presidencial como una forma de hacer crecer el Frente de Todos, pero entendemos que eso en algún momento puede ser una debilidad después de la primaria. Por lo tanto tomamos la decisión de encabezar la lista de diputados nacionales de la Provincia de Buenos Aires", sostuvo el dirigente opositor.

Y añadió: "Tuve, tengo y voy a tener siempre el deseo de ser Presidente de la Argentina. Construimos un equipo que conoce bien al Estado, que tiene una enorme capacidad. Pero creo que es un tiempo en el que cada uno de nosotros tiene que tener una dosis de humildad y de reconocimiento de hasta dónde le da la capacidad a cada uno para pelear en el momento o en el lugar que le toque".

El candidato aseguró que, si bien lo habló con Alberto Fernández "el día famoso del café" la semana pasada, terminaron por decidirlo "anoche", previo a la charla que lo reunió con sus ex compañeros de Alternativa Federal. Por su parte, confirmó que el Frente Renovador va a ser parte de una coalición de gobierno y va a seguir teniendo su propio bloque.

Los candidatos de Juntos por el Cambio y Consenso Federal coincidieron en un seminario político en el que también participa el expresidente chileno Ricardo Lagos.

La actividad ya estaba pautada desde hace semanas, cuando los tres dirigentes aún convivían bajo el techo de Alternativa Federal, un espacio que a principios de este año se erigía como la tercera vía por un peronismo no kirchnerista.

Sin embargo, no se contaba con que Lavagna decidiera separarse para ir por la presidencia por su cuenta, al no querer competir con sus pares en las PASO. Esta situación provocó que Massa se alejara para pactar con el kirchnerismo y que, de forma sorpresiva e inesperada, Pichetto se anunciara como el vice de Macri, a quien criticó duramente hasta no hace mucho desde una postura peronista.

Urtubey, quien tenía pensado ir por la presidencia desde Alternativa Federal, quedó a la deriva y se resignó al segundo lugar en la fórmula de Lavagna, tras rechazar la vicepresidencia propuesta por Macri. Así, quienes antes supieron mostrarse unidos como un solo frente opositor, hoy representan a una variedad de alianzas contrapuestas entre sí.

Sobre Pichetto y su decisión de acompañar a Macri, Massa consideró: "Creo que es un excelente burócrata político, que hizo un gran trabajo como presidente de bloque (del peronismo). Hoy lleva adelante una tarea que no comparto porque no comparto su candidato a presidente. Creo que Alberto es mucho mejor candidato a presidente que Macri".