Mientras siguen los contactos y en el PJ lo esperan con los brazos abiertos, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, continuó hoy con recorridas de campaña y reuniones con su mesa chica para definir, puertas adentro, la política de alianzas de su espacio, que se debate entre seguir en Alternativa Federal o dar salto hacia el PJ.

"Massa sigue con actividades de campaña; hoy dio una disertación en la Universidad Católica Argentina (UCA) y mañana visita una pyme de la ciudad de Buenos Aires y en los próximos tres días lo que siguen son reuniones con su equipo político puertas adentro", dijo a la agencia Télam uno de sus voceros.



Recién llegado de Córdoba, adonde fue para presenciar junto a su mujer, Malena Galmarini, el partido que este domingo disputaron Tigre y Boca, Massa valoró el gesto del reelecto gobernador de San Juan, Sergio Uñac, quién habló de la unidad del peronismo y los convocó a jugar las PASO contra la fórmula del PJ- Unidad Ciudadana, Alberto Fernández-Cristina Fernándes de Kirchner.



Sería "muy interesante una interna entre la fórmula Fernández-Fernández, Massa y Lavagna, así podríamos lograr aglutinar un porcentaje muy alto del electorado argentino y sería una discusión muy interesante de ideas", dijo Uñac tras confiar que esta semana se reunirá con Alberto Fernández.



"Sergio valoró mucho el gesto de Uñac, porque es alguien a quien respeta mucho políticamente", dijeron las fuentes del Frente Renovador.



Por estos días Massa mantendrá encuentros con los hombres y mujeres de su riñón, entre los que figuran Graciela Camaño, Diego Bossio, José Ignacio De Mendiguren y Raúl Pérez, entre otros, para definir el futuro del Frente Renovador y el suyo.



Dentro de este grupo hay una facción que impulsa la alianza con el PJ "K", pero sosteniendo la candidatura presidencial de Massa, que iría a las PASO enfrentando a la fórmula Fernández-Fernández.



"Pero además son varios gobernadores los que se comunicaron con Sergio para plantearle la posibilidad de que converja en un gran frente opositor dentro de ese espacio y juegue las PASO; además de Uñac, se lo hicieron saber Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Sergio Ziliotto (La Pampa), entre otros", confiaron las fuentes.



Otros especulaban hoy con la posibilidad de acordar que "Massa encabece la lista de diputados nacionales del PJ, lugar que estaría destinado hoy a Máximo Kirchner y que también disputa el ex gobernador bonaerense, Felipe Solá, quien no solo volvió al PJ sino que bajó su precandidatura presidencial cuando Alberto (Fernández) y Cristina (Kirchner) anunciaron su fórmula", confiaron fuentes del PJ que mantienen diálogo con Massa.



Ese escenario, ratificaron los voceros, no entusiasma al dirigente del Frente Renovador, que como dio a entender la semana pasada durante el congreso de su partido podría llegar a declinar su candidatura a presidente y no competir por ningún cargo en el marco de un "acuerdo programático" dentro de un "gran frente opositor".



"Puertas afuera, la postura de Sergio es que el acuerdo para formar una gran coalición opositora tiene que darse en base a un acuerdo programático, que discuta programas de gobierno y que el Frente Renovador sintetizó en 10 puntos que presentó hace poco más de un mes en La Rural", detallaron las fuentes.

Por su parte, en Consenso 19, partido con el que compite el economista Roberto Lavagna, descartaron completamente esta posibilidad y ratificaron su intensión de presentarse dentro de un frente que esté alejado tanto de Cambiemos como de Unidad Ciudadana.

"Nuestro espacio surge como una alternativa a los dos extremos de la grieta. La tarea que nos pusimos es mostrar que hay otra forma de gobernar. Despolarizar es un proceso muy duro pero que vale la pena", remarcó Lavagna en declaraciones radiales.