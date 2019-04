El líder del Frente Renovador y precandidato presidencial, Sergio Massa, cuestionó con dureza la política económica del Gobierno, afirmó que es un "fracaso" y remarcó que los funcionarios son unos "mentirosos" y que buscan generar desaveniencias entre los sectores de la oposición.

Massa tuvo además palabras elogiosas hacia el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, quien disputa el lugar de una candidatura en el peronismo, y lamentó que "no le hayan dado el valor que tuvo al trabajo que hizo" y remarcó que "es un faro al que se debe mirar" para plantear un proyecto de desarrollo. Para el dirigente, existe un "desasosiego" en la ciudadanía porque "el fracaso del Gobierno es un dato de la realidad" y destacó que es un elemento esperanzador que haya "muchos hombres dispuesto a ejecutar y garantizar políticas de Estado".

Massa planteó también que uno de los objetivos centrales debe ser "resolver las desigualdades que hay en el país, porque no puede ser que si un chico nace en Jujuy tenga la mitad de las posibilidades de nacer en una casa sin Internet, mientras en la Ciudad de Buenos Aires hay más de una conexión" por hogar.

"Tenemos que ponernos espalda con espalda, codo con codo por la desigualdad", puntualizó el dirigente durante una entrevista en el programa Otro tema que conduce Santo Biasatti y que se emite por el canal Crónica HD.

“El desafío es hablar a todos los votantes opositores y tener una mayoría para ganarle a Macri”

Massa hizo eje en el desencanto de la ciudadanía respecto de la dirigencia política y por eso postuló que en plan de su candidatura no le está pidiendo a la sociedad un cheque en blanco: "No le digo a la sociedad que tiene que confiar ciegamente sino que me dé la oportunidad", remarcó.

"Me bautizaron como el inventor de la avenida del medio y en su momento no supe cómo explicarlo y parecía que cambiaba todo el tiempo", agregó luego, pidió disculpas por los "errores que decepcionaron a los argentinos" y recordó que si bien tuvo acuerdos con Cambiemos, luego atravesó "enfrentamientos muy duros" con los referentes macristas y mencionó que fue por el Impuesto a las Ganancias y por las tarifas.

Massa sostuvo que decidió alejarse del gobierno kirchnerista -del que fue titular de la Anses y jefe de Gabinete de ministros- porque quería ser intendente de Tigre y remarcó que su paso por la gestión no es un peso, ya que "la gente tiene un gran recuerdo de lo que hicimos por los jubilados".

Sin embargo, marcó también distancia de la ex presidenta Cristina Fernández, quien está en las puertas de anunciar que competirá por la candidatura presidencial y puntualizó que "desde hace 9 años" que no habla con la actual senadora nacional. Y deslizó sus reparos a que se postule: "Si el Gobierno elige confrontar con alguien es porque es funcional", dijo y concluyó: "El desafío es hablar a todos los votantes opositores y construir una mayoría para ganarle a Macri".