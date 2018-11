El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se pronunció a favor de la posibilidad de incluir al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó en un frente electoral. El legislador, que recientemente anunció por segunda vez que no competirá para renovar su banca, se convirtió en una pieza deseada en el armado peronista. Desde el Gobierno, en tanto, aseguran que no se irá de Cambiemos.

"Ojalá podamos incluir a Emilio Monzó en nuestra alternativa", afirmó Massa, quien insistió en que si la expresidenta Cristina Kirchner se presenta como candidata, la enfrentará en las urnas. El exintendente de Tigre señaló: "No creo que Cristina Kirchner vaya a competir y si compite es una decisión de ella. Nosotros vamos a construir una alternativa, nosotros vamos a competir contra Cristina Kirchner". Por otra parte, sostuvo que hasta marzo de 2019 su espacio no definirá las candidaturas.

Sobre su relación con Macri, el líder del Frente Renovador consideró que "el Presidente no acepta que haya un dirigente de la oposición que le haya dicho que no cuando me llamó desde Colombia para pedirme que incluyera a los familiares en el blanqueo: desde ahí se enojó mucho".

Desde la Casa Rosada señalaron ayer que Monzó sugirió su deseo de ser nombrado embajador en España. Teniendo en cuenta la valoración que tiene ganada en todo el arco del peronismo, se trataría de un destino que podría conservar más allá del resultado de las presidenciales del año próximo.

En el Poder Ejecutivo no reaccionaron positivamente al pedido del legislador, al tiempo que expresaron su sorpresa porque reincidiera en su anuncio de que no renovará su banca en la Cámara baja.