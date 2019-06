Con el inminente encuentro entre la cúpula del PJ nacional encabezado por su titular José Luis Gioja y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, en el contexto de las negociaciones camino a concretar una alianza de cara a los comicios de octubre como telón de fondo, el economista Roberto Lavagna, el gobernador Juan Manuel Urtubey y el propio Massa, todos ellos integrantes de la tercera vía electoral, debieron salir ayer a desmentir la versión que daba cuenta sobre la posibilidad de llevar en sus listas como precandidatos presidenciales, una boleta colectora postulando a la gobernadora María Eugenia Vidal a un nuevo mandato.

En representación de su padre, el diputado nacional Marco Lavagna negó que desde ese espacio hayan "mantenido algún tipo de conversación en esa línea", destacó que en el territorio bonaerense irán con "candidatos propios" tanto para los cargos a "intendentes", como para "diputados y senadores" y consideró que lo que hay que hacer "es una oferta electoral a la gente que permita mantener la coherencia de lo que venimos diciendo".

"Nadie habló conmigo de esa iniciativa. No me consta y no puedo opinar de eso", dijo por su parte el gobernador Urtubey.

Por su parte y a través de twitter, Massa negó los trascendidos sobre el hipotético encuentro con la mandataria provincial que se celebraría ayer mismo: "No tengo prevista ninguna reunión con la gobernadora Vidal".

Horas más tarde y en tren de hundir aún más la posibilidad de una negociación en torno a ese tema, el líder renovador dijo que "es tiempo de construir una nueva mayoría para #DefenderALaGente y devolverle la esperanza a millones de argentinos y argentinas".

Hay que recordar que mediante el 259/2019 publicado en el Boletín Oficial el 12 de abril pasado, el presidente Mauricio Macri prohibió las listas colectoras y las candidaturas múltiples.

"Resulta muy desprolijo que el gobierno haya haya creado un decreto para eliminar las colectoras y cuando percibe que la cosa se le pone espesa, busque bajar esa normativa para volver a habilitarlas y pretender que Massa vaya en una lista y abajo la lleve a Vidal colgada como candidata a gobernadora", dijo ante la consulta de BAE Negocios, una fuente massista.

El dirigente adjudicó la operación a las filas de Marcos Peña: "Evidentemente les debió caer la ficha de que si no empiezan a trabajar algún tipo de achicamiento de la brecha, van a perder las elecciones" y consideró que el engendro electoral "tiene cierta lógica, porque retoma un tema que efectivamente el massimo intentó imponer el año pasado en la Legislatura bonaerense, se pretendía desdoblar las elecciones a intendentes y ver algún tipo de colectora donde cada uno podía manejar su autonomía sin la égida del cristinismo".

Otra fuente de a ese mismo espacio le confirmó a este diario el encuentro que mantendrán Massa y Gioja, aunque precisó que eso no ocurrirá hoy, tal como había trascendido: "Reunión va a haber, por ahora están negociando Máximo Kirchner y "Wado" de Pedro por el kirchnerismo y el "Cabezón" Pérez por el Frente Renovador, pero esa reunión no se dará hasta tanto no esté todo acordado abajo".