El expresidente Mauricio Macri fustigó el acto de Cristina Kirchner en La Plata por el Día de la Militancia al señalar que "destruyó el valor de la palabra". Además, comparó el encuentro que realizó la vicepresidenta en La Plata con "un loquero".

En medio de las internas en Juntos por el Cambio de cara a las elecciones presidenciales del año que viene, el exmandatario reapareció y le pegó al oficialismo. "Lo peor que hace el populismo es la destrucción del valor de la palabra, que ella haya hablado en condición de presidenta que cuando ellos estaban vivíamos mejor, me parece un loquero", cuestionó.

"Hoy Argentina es un país fuera de la ley y la sensación es que ellos (por el kirchnerismo) habilitan a que cualquiera haga lo que quiera", aportó. En ese sentido, sostuvo que "la gente no da más de los impuestos y de la inflación, que es un impuesto encubierto".

El fundador del PRO también apuntó directamente contra el eslogan "la fuerza de la esperanza" y rechazó la frase "el cambio somos nosotros" que utilizó la exmandataria parafraseando a la oposición en su acto en el Estadio Único de la capital bonaerense. Además, cuestionó el discurso de Cristina Kirchner contra el acuerdo con el FMI.

Cristina Kirchner se presentó en La Plata y dio un discurso que se llevó los aplausos de los militantes.

"En estos tres años se convirtieron en el Gobierno que más nos han endeudado de la historia", marcó. Según Macri, en el Gobierno de Juntos por el Cambio "se tomó menos deuda que en la gestión como presidenta de Cristina Kirchner". Y añadió: "Si es candidata o no igual va a seguir teniendo gente que repite y no analiza las cosas que ella dice y no tiene ningún sentido".

Por su parte, la expresidenta se pronunció en el Estadio Diego Armando Maradona en varios temas, entre ellos la importancia del orden y la seguridad para los argentinos. "Las fuerzas de seguridad son una parte de la solución, pero también son una parte del problema si no se subordinan al poder civil", señaló.

Macri, entre el fútbol y la disputa por las elecciones

Durante una entrevista con Jorge Lanata por radio Mitre, Macri comentó que su próximo destino será ir al Mundial de Qatar como funcionario de la FIFA y evitó dar precisiones sobre su candidatura durante el año que viene. "Estoy para clarificar las ideas y transmitir pasión", marcó y, en forma sarcástica, dijo que "una de cada cuatro personas pide que vuelva a Boca".

Sobre las disputas internas en Juntos por el Cambio (JxC), Mauricio Macri intentó bajar los decibeles y sostuvo que "hay dos candidatos muy lanzados dentro del PRO y dos o tres dentro del radicalismo" y que pretende que "ellos vayan creciendo y teniendo espacio". Además, sobre la UCR, dijo: "No me parece que estén envalentonados y me parece fantástico que quieran liderar y competir".

Consultado por esos "dos candidatos del PRO", reveló que hablaba de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, quienes han protagonizado diversos cruces en el último tiempo. "No es lo mismo que gané Horacio o Patricia", reconoció e indicó que "todos los que dijeron participan están mejor que hace un año".

Macri arremetió contra el oficialismo y se prepara para la definición de candidatos desde su espacio.

Mauricio Macri también se subió a la ola de críticas de la oposición contra el Frente de Todos (FdT) por la designación del senador oficialista Martín Doñate entre los nuevos representantes del Consejo de la Magistratura, pese a que la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en que impedía esa maniobra impulsada por la vicepresidenta.

"No tiene precedente, se sublevó a un fallo de la Corte y puso en un cargo a alguien que no le corresponde. Entonces cuando ves eso, te da ganas de poner una fábrica en otro país cuando ves que acá esta gente", afirmó, luego de que el oficialismo haya dividido al bloque en el Senado para obtener un cupo más en órgano encargado de elegir los jueces federales y nacionales.

En su acto, la vicepresidenta también sostuvo que "la democracia tiene una deuda en materia de seguridad de la vida de los habitantes", a lo que Macri respondió: "Nosotros hicimos retroceder el narcotráfico en Rosario por perseguirlo y aplicar la ley, y lo hicimos con 3 mil quinientos dólares y veo que Aerolíneas gasta al año 700 millones".

Al respecto, Macri pidió por una reducción del gasto público y apuntó que en Argentina "todos los días se tomar empleados en el Estado y las empresas públicas funcionan en la oscuridad". Y, por último, dijo que en un país donde "el Gobierno puede inventar impuestos de lo que quiere, no hay futuro".