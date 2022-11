En medio de la interna en Juntos por el Cambio, que ahora protagonizan Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, el diputado nacional Diego Santilli confirmó que el expresidente Mauricio Macri convocó a una Mesa Nacional con todos los integrantes de su espacio. Además, afirmó que si no es gobernador el año que viene, volverá al sector privado.

El opositor fue entrevistado en el programa "Animales Sueltos" de América, en donde aseguró que es prioritaria la buena relación entre todos los miembros de JxC para poder vencer al Frente de Todos (FdT) en las elecciones 2023. "Cuando los hermanos se pelea, los devoran los de afuera", afirmó.

"Tenemos que construir una alternativa con nuestras diferencias. No todos tienen que tener el mismo liderazgo", señaló, y agregó: "Nosotros somos una familia chica que es el PRO dentro de una familia grande que es Juntos por el Cambio. Y eso es lo que tenemos que cuidar".

"No le podes decir a un colega tuyo 'te voy a romper la cara'", consideró el diputado nacional Diego Santilli.

Si bien el político argentino afirmó que Macri convocó otra vez a una Mesa Nacional, no brindó más detalles al respecto. Sin embargo, se presume que tiene que ver con los conflictos expresados a cielo abierto, sobre todo de parte de Bullrich.

Santilli sobre el cruce entre Larreta y Bullrich

Cuando la semana pasada el exmandatario presentó su libro "Para qué", nadie pensó que iba a desatarse un conflicto que se arrastraría hasta el día de hoy y dejaría en evidencia la interna dentro del partido. "Te voy a romper la cara", le dijo la exministra de Seguridad a Felipe Miguel, el jefe de Gabinete de CABA.

Días más tarde, Bullrich no sólo admitió que, si bien lo que le dijo al jefe de Gobierno fue fuerte, no se arrepiente de haberselo dicho, y volvió a apuntar a él: "Que discuta conmigo y no mande a sus soldaditos. Si yo debato con Horacio no es lógico que luego aparezcan segundas o terceras líneas como el chico este (Miguel) a decir cualquier cosa".

Por su parte, Larreta le contestó a la exministra de Seguridad, y sintetizó en que, si tenía algo para decirle, lo haría en privado. "No me engancho ni un minuto en las discusiones y peleas internas. Es una convicción. No peleo, no contesto, no me engancho, porque eso es malo para la unidad de Juntos por el Cambio", justificó.

Sobre eso, Santilli se posicionó: "Hay que terminar con esto. No le podes decir a un colega tuyo 'te voy a romper la cara'".

Además, rechazó la idea de que Larreta sea "tibio", y lo defendió: "La primera decisión de Horacio fue manejar la seguridad cuando todos le decían 'no te metas en ese quilombo. También tuvo la templanza para bancarse que le saquen 100 mil palos de coparticipación ilegalmente y se bancó las denuncias penales por la apertura de escuelas (en la pandemia)"